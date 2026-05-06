Pożar trzcinowisk w powiecie łukowskim

- Od godzin porannych ( 6 maja) łukowscy strażacy interweniują przy pożarze trzcinowisk przy zbiornikach wodnych na terenie miejscowości Jeleniec w gminie Stanin. Spaleniu uległ prawie 1 ha trzcinowisk. Na miejscu zdarzenia 8 strażackich zastępów – informuje mł. bryg. Paweł Szyszkowski z PSP w Łukowie.

Na miejscu pracują strażacy z : JRG Łuków, OSP KSRG Stanin, OSP KSRG Tuchowicz, OSP Kopina, OSP Jeleniec, OSP KSRG Krzywda, OSP KSRG Dąbie, OSP KSRG Świderki.

Strażacy apelują o rozwagę podczas przebywania na terenach leśnych. W naszym regionie od wielu tygodni nie było większych opadów.