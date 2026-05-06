Siedlce: Koleje Mazowieckie rozpoczęły odbiory nowoczesnych pojazdów FLIRT od Stadlera

Po uzyskaniu wymaganego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdy przeszły jazdy testowe bez pasażerów, tzw. jazdy obserwowane. Ich pozytywny wynik umożliwił przekazanie pojazdów przewoźnikowi.

– Od ponad 20 lat rozwijamy Koleje Mazowieckie. W tym czasie spółka stała się czołowym przewoźnikiem w skali całego kraju. Tylko w tym roku do spółki trafią aż 53 pociągi FLIRT, które są produkowane w zakładzie w Siedlcach. Pierwsze trzy z nich właśnie odbieramy. To nowoczesne i bezpieczne pojazdy, dzięki którym znacznie poprawi się komfort podróżowania – stwierdza marszałek Adam Struzik.

Już w najbliższym czasie nowe FLIRT-y zostaną skierowane do obsługi wybranych połączeń m.in. na trasach z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego.

– Odbiory pierwszych EZT ER160 FLIRT to ważny moment dla Kolei Mazowieckich. Rozpoczynamy realizację rekordowego w historii spółki kontraktu obejmującego dostawę 75 nowoczesnych pojazdów. Zakup nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. Do tej pory aż 64 EZT uzyskały dofinansowane w ramach programów KPO oraz FEM. Ubiegamy się również o dotację dla pozostałych 11 EZT z programu FEnIKS – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Wszystkie dziewięć odebranych właśnie pojazdów zostało dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

FLIRT z Mazowsza dla Mazowsza

Zamówienie realizowane jest w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach, który w poprzednich latach dostarczył już Kolejom Mazowieckim łącznie 71 pojazdów FLIRT. Obecne umowy są rekordowe – zarówno pod względem liczby pojazdów, jak i tempa ich produkcji.

– Dostarczenie pierwszych dziewięciu pociągów w tak krótkim czasie, po 22 miesiącach od podpisania kontraktu, to ogromne wyzwanie, ale także powód do wielkiej dumy. Pracujemy pełną parą – z linii produkcyjnej co tydzień wyjeżdża jeden pojazd. W naszych halach dominują dziś biało-żółto-zielone pojazdy dla Kolei Mazowieckich, których w tym roku dostarczymy aż 53 – mówi Radosław Banach, prezes zarządu Stadler Polska. – To również impuls rozwojowy dla regionu: oznacza setki nowych miejsc pracy w Siedlcach oraz zamówienia dla lokalnych dostawców.

Największa flota FLIRT-ów w Polsce rośnie

Produkcja kolejnych pojazdów trwa. Do końca roku w parku taborowym Kolei Mazowieckich będzie łącznie ponad 120 EZT FLIRT, co znacząco wpłynie na komfort podróżowania w regionie.

Zakres realizowanego zamówienia obejmuje nie tylko dostawę nowych pojazdów, lecz także ich utrzymanie, szkolenia dla personelu technicznego oraz pakiety pozderzeniowo-naprawcze.

Pięcioczłonowe pojazdy FLIRT KM oferują przestronne strefy wejścia, duży udział niskiej podłogi oraz pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, pasażerów z wózkami dziecięcymi i rowerami. Wyposażone są m.in. w system ETCS poziomu 2, klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy Internet oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym defibrylatory i interkomy alarmowe. Pojazdy pomieszczą 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 km/h.

Dzięki lekkiej, aluminiowej konstrukcji pociągi zużywają mniej energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejsze oddziaływanie na środowisko w porównaniu z cięższymi pojazdami stalowymi. To szczególnie istotne w kontekście rozwoju zrównoważonego transportu publicznego.

