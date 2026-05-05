Mieszkańcy Siedlec muszą przygotować się na niedogodności. Przez dwa dni w części miasta nie będzie ciepłej wody w kranach.

KOMUNIKAT PEC-u

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją sieci ciepłowniczej w dniach od 6 maja 2026 r. od godziny 00:00 do 7 maja 2026 r. do godziny 24:00 nastąpi wstrzymanie dostawy czynnika grzewczego dla budynków zlokalizowanych przy:

ul. Artyleryjska, ul. Bieszczadzka, ul. Bitwy Warszawskiej, ul. Benedyktowicza, ul. Daszyńskiego, ul. Dylewicza, ul. Garwolińska, ul. Generała Stanisława Maczka, ul. Hłasko, ul. Hozera, ul. Karpacka, ul. Kaszubska, ul. Kosowska, ul. Kraszewskiego, ul. Kurpiowska, ul. Leśna, ul. Maczka, ul. Mazurska, ul. Monte Cassino, ul. Niepodległości, ul. Okopowa, ul. Orlicz-Dreszera, ul. Orłowskiego, ul. Partyzantów, ul. Pescantina, ul. Piotrowskiego, ul. Plażowa, ul. Podlaska, ul. Pomorska, ul. Poznańska, ul. Rakowiecka, ul. Romanówka, ul. Rytla, ul. Skrzyneckiego, ul. Sosnowa, ul. Sowińskiego, ul. Śmiała, ul. Unitów Podlaskich, ul. Warszawska, ul. Wodniaków, ul. Wojewódzkiego, ul. Zieleniewskiego , ul. Żeglarska, ul. Żuławska.

Za utrudnienia przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań w celu jak najsprawniejszego wykonania prac i wznowienia dostaw energii cieplnej.