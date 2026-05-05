Siedlce: Ruszył Proces Adama Cz. Jest sądzony za zabójstwo ratownika medycznego!

Adam Cz. w styczniu 2025 roku zaatakował w mieszkaniu przy ul. Sobieskiego w Siedlcach udzielających mu pomocy ratowników medycznych. Zaatakowany nożem w okolice klatki piersiowej 64-letni medyk Cezary L. zmarł w szpitalu, ranny został również drugi z ratowników Mateusz M., który po szarpaninie obezwładnił napastnika.
59-letni napastnik w chwili zdarzenia był pijany. Biegli z zakresu psychiatrii uznali, że napastnik w chwili zdarzenia był poczytalny i może odpowiadać przed sądem
Warto dodać, że w trakcie śledztwa Adam Cz. był kilka razy przesłuchiwany i przyznawał się do stawianych mu zarzutów. W czasie pierwszej rozprawy oskarżony mężczyzna stwierdził, że rozumie treść zarzutów, ale nie przyznaje się jednak do winy, bo jak podkreślał nie pamięta co się wydarzyło.
Adamowi Cz. grozi dożywocie.
Dramatyczne wydarzenia ze stycznia 2025 roku poruszyły mieszkańców Siedlec i całego kraju.