Siedlce: Ruszył Proces Adama Cz. Jest sądzony za zabójstwo ratownika medycznego!

Adam Cz. w styczniu 2025 roku zaatakował w mieszkaniu przy ul. Sobieskiego w Siedlcach udzielających mu pomocy ratowników medycznych. Zaatakowany nożem w okolice klatki piersiowej 64-letni medyk Cezary L. zmarł w szpitalu, ranny został również drugi z ratowników Mateusz M., który po szarpaninie obezwładnił napastnika.

59-letni napastnik w chwili zdarzenia był pijany. Biegli z zakresu psychiatrii uznali, że napastnik w chwili zdarzenia był poczytalny i może odpowiadać przed sądem

Warto dodać, że w trakcie śledztwa Adam Cz. był kilka razy przesłuchiwany i przyznawał się do stawianych mu zarzutów. W czasie pierwszej rozprawy oskarżony mężczyzna stwierdził, że rozumie treść zarzutów, ale nie przyznaje się jednak do winy, bo jak podkreślał nie pamięta co się wydarzyło.

Adamowi Cz. grozi dożywocie.​

Dramatyczne wydarzenia ze stycznia 2025 roku poruszyły mieszkańców Siedlec i całego kraju.