Co się dzieje w weekend w Siedlcach i okolicy? Zapowiedzi kulturowe i rozrywkowe

W sobotę odbędzie się wydarzenie dla miłośników gotowania, czyli Siedlecka Kulinariada. Konkurs kulinarny rozpocznie się o godzinie 14.00 na Placu Generała Sikorskiego. To dobra okazja aby zaprezentować swoje umiejętności w kategoriach: danie główne oraz deser.

W niedzielę odbędzie się wydarzenie sportowe, które od lat przyciąga miłośników aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Akademicka Dycha to kategorie biegów dla każdego organizowanych przez Uniwersytet w Siedlcach. Startujemy o godzinie 8.30.

W najbliższą sobotę w Siedleckim klubie Niech Żyje Bal zagra koncert uwielbiany przez młodzież artysta – Skolim. Start koncertu 22.00, bilety i rezerwacje dostępne na stronie Balu

Wyjątkowy wieczór w obecności dwóch legend polskiej estrady. Już 8 maja w siedleckim CKIS o godzinie 18:00 swoimi skeczami, anegdotami i zabawnymi historiami zaskoczą nas Bohdan Łazuka i Czesław Majewski.

9 maja to tegoroczne Dni Sokołowa Podlaskiego. Odbywają się na terenie dawnej cukrowni, o godzinie 17.00. W programie występy lokalnych zespołów i grup artystycznych. Atrakcją wieczoru będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego.

W najbliższą sobotę możecie wziąć udział w imprezie biegowej zarówno dla starszych i młodszych biegaczy. Zawody, wyścigi i wiele innych kategorii to elementy biegu ‘Dycha z kopyta” odbywającego się w Łosicach.