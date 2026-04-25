Siedlecka „Szóstka” świętuje w tym roku potrójny jubileusz. Z okazji 110-lecia szkoły odsłonięto popiersie patrona i nowy mural!

Oficjalne obchody z okazji potrójnego jubileuszu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach odbyły się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Dla całej społeczności szkolnej świętowanie aż trzech ważnych rocznic jest szczególnym czasem refleksji nad historią placówki, jej dorobkiem oraz kierunkami dalszego rozwoju.

POSŁUCHAJ krótkiej relacji z odsłonięcia popiersia patrona szkoły i nowego muralu z okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach:

Wcześniej, w ramach przygotowań do jubileuszu, w szkole odbyło się wiele inspirujących wydarzeń. Nauczyciele zorganizowali zajęcia otwarte dla dyrektorów oraz pedagogów siedleckich szkół, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz sprawdzonymi metodami pracy. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i budowania współpracy między placówkami. Zorganizowano też konkurs plastyczny „Integracja na szóstkę”, w którym uczniowie z siedleckich podstawówek mogli wyrazić, jak rozumieją pojęcie integracji w szkole.

Obchody jubileuszowe zainaugurowało odsłonięcie pomnika z popiersiem Władysława Broniewskiego – patrona Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach. Jego renowacji dokonali własnoręcznie uczniowie „Szóstki” – Marcelina Mędza z klasy 3a oraz Nikodem Mędza z klasy 5b. Uroczystego odsłonięcia dokonali wspólnie z dyrektor szkoły Jolantą Pawlik.

Z inicjatywy nauczycieli i pracowników szkoły powstał też nowy mural, który ozdobił elewację budynku „Szóstki”. Przedstawia dzieci, unoszące się na otwartej księdze – symbolu wiedzy i marzeń o przyszłości. Towarzyszy im cytat: „Chcemy być księgą otwartą w przyszłość…” - nie są to przypadkowe słowa, ale tekst zaczerpnięty z hymnu szkoły, podkreślający jej wartości i aspiracje.

– Hymn napisała uczennica ówczesnej klasy VI B Monika Zając. Został odśpiewany po raz pierwszy w 1979 roku i od tamtej pory towarzyszy wszystkim uroczystościom, jakie odbywają się w szkole. Chcemy być księgą otwartą w przyszłość. Uczymy się żyć, uczymy się przyszłości. Ale dalej nasz hymn brzmi: „kształtować przyszłe ojczyzny dni”. W związku z tym dzieci uczą się nie tylko wiedzy książkowej, ale tej najważniejszej, życiowej. Uczą się jak żyć, jak w przyszłości kształtować ojczyzny dni. – podkreśla dyrektor Jolanta Pawlik.

Warto dodać, że na malowidle widoczne są także charakterystyczne zabytki Siedlec, najbardziej kojarzące się z miastem – ratusz Jacek oraz katedra, które nadają muralowi lokalny kontekst i podkreślają więź uczniów z miastem. Część ściany pozostała niezamalowana – to celowy zabieg. Wraz z rozwojem placówki, w kolejnych latach mural może zostać rozszerzony, tzn. pojawią się na nim nowe elementy.

– Patron szkoły był wielkim patriotą i w myśl tego hasła, które jest na muralu, chcemy być księgą otwartą w przyszłość. Ta szkoła jest tego przykładem bardzo dobrym. Życzę jej kolejnych wspaniałych jubileuszy. Mural, który został tu wykonany, ma dwa symbole naszego miasta, które chyba wszyscy mieszkańcy Siedlec znają – katedrę i Jacka. Tym bardziej jesteśmy dumni jako Urząd Miasta i dziękujemy za tę akcję, a jednocześnie ten mural upiększa nasze miasto, z czego bardzo się cieszymy! – powiedział nam Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Maciej Nowak, Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Jolanta Pawlik – dyrektor szkoły, Krzysztof Osik – przewodniczący Rady Rodziców, Agnieszka Ciozda – nauczycielka szkoły i prezes Stowarzyszenia Edukacyjno–Krajoznawczego TRAMP-EK, Krzysztof Redesiuk – przedstawiciel fundatorów szkoły oraz Alicja Jastrzębska – reprezentantka Samorządu Uczniowskiego.

Dzięki wsparciu fundatorów, udało się również zakupić nowy sztandar, który będzie towarzyszył kolejnym pokoleniom uczniów, stanowiąc ważny element szkolnej tradycji. Towarzyszył już społeczności szkolnej podczas uroczystości jubileuszowych, zorganizowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Po oficjalnych przemówieniach, uczestnicy wydarzenia mogli tam oglądać występy artystyczne przygotowane przez uczniów „Szóstki”.

Całej społeczności szkolnej życzymy wielu kolejnych lat owocnej działalności edukacyjnej!