Nowy mural w mieście! Czerwony gil ozdobił ścianę budynku przy ul. Mieszka I w Siedlcach

Przy ul. Mieszka I w Siedlcach można znaleźć niezwykłą galerię murali i graffiti. Tworzy je od lat lokalny artysta Radosław Zyśk wraz z innymi zaprzyjaźnionymi artystami. Najnowszy malunek – czerwony gil – jest jego dziełem. Jak sam podkreśla, to niekomercyjne malowidło stworzone dla własnej przyjemności, w celu sprawdzenia się z takim formatem.