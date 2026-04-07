Nowy mural w mieście! Czerwony gil ozdobił ścianę budynku przy ul. Mieszka I w Siedlcach

– Raczej większego przekazu on nie niesie ze sobą. Jest to gil, siedzący na gałązkach zaplątanych w graffiti. Obrazek zimowo-wiosenny idealnie wstrzelił się w obecna pogodę. Estetyczna forma, dopełniająca klimat żywej galerii. Był to jedyny budynek po tej stronie ulicy Mieszka I, który nie był pomalowany. Osądziłem, iż gil będzie dobrym dopełnieniem tejże galerii – mówi o muralu jego twórca Radosław Zyśk.
Cała seria nietypowych, barwnych malowideł dodaje wyjątkowego kolorytu miejskiej przestrzeni na Osiedlu Tysiąclecia. Zdjęcia murali i graffiti można zobaczyć w naszej galerii. Autorem większości fotografii jest Paweł Balcerzak z Urzędu Miasta Siedlce.