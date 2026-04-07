Nowy mural w mieście! Czerwony gil ozdobił ścianę budynku przy ul. Mieszka I w Siedlcach

Monika Półbratek
2026-04-07 11:44

Przy ul. Mieszka I w Siedlcach można znaleźć niezwykłą galerię murali i graffiti. Tworzy je od lat lokalny artysta Radosław Zyśk wraz z innymi zaprzyjaźnionymi artystami. Najnowszy malunek – czerwony gil – jest jego dziełem. Jak sam podkreśla, to niekomercyjne malowidło stworzone dla własnej przyjemności, w celu sprawdzenia się z takim formatem.

– Raczej większego przekazu on nie niesie ze sobą. Jest to gil, siedzący na gałązkach zaplątanych w graffiti. Obrazek zimowo-wiosenny idealnie wstrzelił się w obecna pogodę. Estetyczna forma, dopełniająca klimat żywej galerii. Był to jedyny budynek po tej stronie ulicy Mieszka I, który nie był pomalowany. Osądziłem, iż gil będzie dobrym dopełnieniem tejże galerii – mówi o muralu jego twórca Radosław Zyśk.

Cała seria nietypowych, barwnych malowideł dodaje wyjątkowego kolorytu miejskiej przestrzeni na Osiedlu Tysiąclecia. Zdjęcia murali i graffiti można zobaczyć w naszej galerii. Autorem większości fotografii jest Paweł Balcerzak z Urzędu Miasta Siedlce.

Przy ul. Mieszka I w Siedlcach można podziwiać całą galerię murali i graffiti
Galeria zdjęć 35
Siedlce
Osiedle Tysiąclecia
nowy mural
murale Siedlce