Jackonalia studentów Uniwersytetu w Siedlcach już 27-29 maja! W programie liczne koncerty, kabaret i karaoke

Monika Półbratek
2026-05-26 9:08

Coroczne święto studentów już w tym tygodniu! Imprezy z okazji juwenaliów będą trwały w Siedlcach przez trzy dni, od środy 27 maja do piątku 29 maja włącznie. Jak zapowiadają studenci Uniwersytetu w Siedlcach, Jackonalia będą czasem muzyki, integracji, kultury i niezapomnianych emocji. W planach liczne koncerty, występ kabaretowy i bajkowe karaoke. Główną gwiazdą programu będzie Miły Pan!

– W tym roku przed nami aż trzy dni świętowania! Serdecznie zapraszamy ne tylko studentów i pracowników Uniwersytetu w Siedlcach, ale też wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i okolic! – mówi Weronika Chudek, przewodnicząca parlamentu studentów Uniwersytetu w Siedlcach.

Autor: Uniwersytet w Siedlcach/ Materiały prasowe

Program juwenaliów w Siedlcach czyli Jackonaliów 2026:

- 27 maja (środa)

  • 18:00 – koncert Zakari Mroczkowskiej „Po słowie”, Sala Widowiskowa Uczelnianego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 49.

- 28 maja (czwartek) – KONCERT GŁÓWNY – tereny zielone przy Bibliotece UwS, ul. Popiełuszki:

  • 14:00 – występ Tadeusza Goca,
  • 14:30 – występ Chóru Akademickiego Vocalis,
  • 15:00 – występ Studenckiego Klubu Piosenki The Tonacja,
  • 15:30 – występ Zespołu ClaMe,
  • 16:00 – występ Zespołu Wizzmakin,
  • 17:00 – występ Zespołu Tentative,
  • 18:00 – inauguracja wydarzenia,
  • 18:15 – występ Zespołu Zespul,
  • 19:00 – występ Zespołu Bandits,
  • 19:45 – występ Zespołu SanDisco,
  • 20:30 – GWIAZDA WIECZORU: MIŁY PAN,
  • 21:30 – DJ GranTi.

Studenci i pracownicy Uniwersytetu w Siedlcach – wstęp wolny!

Bilety dla pozostałych uczestników (30 zł): https://bilety.io/aV9dN

- 29 maja (piątek)

  • 19:00 – Uczelniany Kabaret PIT-STOP w programie „Poczytaj mi, tato”,
  • 20:30 – BAJKOWE KARAOKE z konkursem na najlepsze przebranie za postać z bajki – Sala Widowiskowa Uczelnianego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 49.

Jak co roku, studenckie święto objął swoim honorowym patronatem Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Podczas imprez prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na leczenie Katarzyny Chacińskiej, Siedlczanki zmagającej się z atrofią kości:

https://www.siepomaga.pl/kasia-chacinska

