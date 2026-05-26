Jackonalia studentów Uniwersytetu w Siedlcach już 27-29 maja! W programie liczne koncerty, kabaret i karaoke

– W tym roku przed nami aż trzy dni świętowania! Serdecznie zapraszamy ne tylko studentów i pracowników Uniwersytetu w Siedlcach, ale też wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i okolic! – mówi Weronika Chudek, przewodnicząca parlamentu studentów Uniwersytetu w Siedlcach.
Program juwenaliów w Siedlcach czyli Jackonaliów 2026:
- 27 maja (środa)
- 18:00 – koncert Zakari Mroczkowskiej „Po słowie”, Sala Widowiskowa Uczelnianego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 49.
- 28 maja (czwartek) – KONCERT GŁÓWNY – tereny zielone przy Bibliotece UwS, ul. Popiełuszki:
- 14:00 – występ Tadeusza Goca,
- 14:30 – występ Chóru Akademickiego Vocalis,
- 15:00 – występ Studenckiego Klubu Piosenki The Tonacja,
- 15:30 – występ Zespołu ClaMe,
- 16:00 – występ Zespołu Wizzmakin,
- 17:00 – występ Zespołu Tentative,
- 18:00 – inauguracja wydarzenia,
- 18:15 – występ Zespołu Zespul,
- 19:00 – występ Zespołu Bandits,
- 19:45 – występ Zespołu SanDisco,
- 20:30 – GWIAZDA WIECZORU: MIŁY PAN,
- 21:30 – DJ GranTi.
Studenci i pracownicy Uniwersytetu w Siedlcach – wstęp wolny!
Bilety dla pozostałych uczestników (30 zł): https://bilety.io/aV9dN
- 29 maja (piątek)
- 19:00 – Uczelniany Kabaret PIT-STOP w programie „Poczytaj mi, tato”,
- 20:30 – BAJKOWE KARAOKE z konkursem na najlepsze przebranie za postać z bajki – Sala Widowiskowa Uczelnianego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 49.
Jak co roku, studenckie święto objął swoim honorowym patronatem Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.
Podczas imprez prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na leczenie Katarzyny Chacińskiej, Siedlczanki zmagającej się z atrofią kości: