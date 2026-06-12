Siedlce: Ulubione książki otulone zapachem jaśminu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Siedlcach, czyli popularny Ekonomik, kolejny raz zaprosił młodzież do udziału w nietypowej akcji promującej czytelnictwo. W tym roku „Czytanie na trawie” ze względu na warunki atmosferyczne przeniesiono do szkolnej czytelni, ale piknikową atmosferę spotkania udało się zachować. Młodzież mogła rozsiąść się wygodnie na kocach wśród zapachu jaśminu, a chętni czytali fragmenty swoich ulubionych książek, pojawiała się fantastyka, lektury szkolne ale również książki o tematyce psychologicznej oraz literatura z dalekiej Japonii. Wydarzenie uświetnił występ siedleckiego barda Tadeusza Goca.

Swoje ulubione książki zaprezentowali uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele z Ekonomika, a także młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3.