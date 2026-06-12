Siedlce: Ulubione książki otulone zapachem jaśminu

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-12 19:24

Promowali czytelnictwo wśród uczniów w nietypowy sposób, siedlecki Ekonomik zaprosił młodzież do wspólnego czytania ulubionych książek w piknikowej scenerii.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Siedlcach, czyli popularny Ekonomik, kolejny raz zaprosił młodzież do udziału w nietypowej akcji promującej czytelnictwo. W tym roku „Czytanie na trawie” ze względu na warunki atmosferyczne przeniesiono do szkolnej czytelni, ale piknikową atmosferę spotkania udało się zachować. Młodzież mogła rozsiąść się wygodnie na kocach wśród zapachu jaśminu, a chętni czytali fragmenty swoich ulubionych książek, pojawiała się fantastyka, lektury szkolne ale również książki o tematyce psychologicznej oraz literatura z dalekiej Japonii. Wydarzenie uświetnił występ siedleckiego barda Tadeusza Goca.

Swoje ulubione książki zaprezentowali uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele z Ekonomika, a także młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3.

Zapach jaśminu i ulubione książki w Eknomiku
Galeria zdjęć 32
Siedlce
książki
Ekonomik Siedlce