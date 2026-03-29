Już po raz 18. odbyły się w mieście Siedleckie Targi Edukacyjne. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

Monika Półbratek
2026-03-29 19:31

Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadpodstawowych „Ku przyszłości zawodowej” – to wydarzenie, które na stałe wpisało się już w kalendarz miejskich imprez. W tym roku odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych ne 3 w Siedlcach po raz osiemnasty, więc – jak podkreślają organizatorzy – skończyło swoją pełnoletniość. Zobaczcie dwie galerie zdjęć z imprezy – z targów oraz z części oficjalnej uroczystości!

POSŁUCHAJ relacji z 18. Siedleckich Targów Edukacyjnych 2026:
Organizowane w Siedlcach od 18 lat Targi Edukacyjne kierowane są do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stojącej u progu decyzji, dotyczącej dalszej nauki lub pracy. Co roku targi połączone są także z dniem otwartym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach, tzw. „Samochodówce”. Od kilku lat w dniu wydarzenia odbywają się również warsztaty dla uczniów kończących szkołę podstawową, które mają pomóc młodym ludziom w wybraniu odpowiedniego profilu szkoły ponadpodstawowej lub dalszego kierunku kształcenia. W warsztatach tych rokrocznie biorą udział setki uczniów z Siedlec i regionu.

Organizatorami wydarzenia były: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP nr 3.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli w 2026 roku: Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce oraz Starosta Siedlecki. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Radio ESKA Siedlce sprawowało nam targami patronat medialny.

