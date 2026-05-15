Od początku marca widzowie Polsatu mogli śledzić artystów marzących o zaistnieniu na polskiej scenie muzycznej. Najpierw swoich faworytów w odcinkach castingowych wskazywali jurorzy, żeby potem głos oddać widzom. To oni zdecydowali, kto wygrał 13. edycję talent show „Must Be The Music”.

Piotr Odoszewski w ścisłym finale show!

Ósemka finalistów znalazła się w ostatnim odcinku edycji dzięki swojemu talentowi i sympatii widzów. W tym gronie znalazł się pochodzący z Łosic wokalista Piotr Odoszewski.

23-letni wokalista muzyką na poważnie zajmuje się od trzech lat, jednak już w wieku 9 lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach w szkole muzycznej. Jego wrażliwość i talent nie mogły nie zostać zauważone przez jurorów i widzów, którzy wspólnie utorowali mu drogę do finału.

Reprezentant naszego regionu w finale wykonał autorski utwór „Nad ranem”. A wieczorem otrzymał cztery razy TAK!

- Jesteś moim faworytem. Ty jesteś kompletnym artystą i życzę Ci zwycięstwa z całego serca - stwierdziła wprost Natalia Szroeder.

- Czujemy się zaszczyceni, że możemy oglądać narodziny takiej gwiazdy, bo Ty będziesz wielki - dodał Dawid Kwiatkowski.

Finałowe emocje

Emocje w studiu Polsatu rosły z sekundy na sekundę. W ścisłym finale znaleźli się: Marcelina „Marcycha” Ruczyńska, Piotr Odoszewski oraz zespół Imasleep.

Najpierw wręczono nagrodę specjalną i 30 tysięcy złotych – wyróżnienie otrzymał Piotr Odoszewski.

W finale programu trzecie miejsce zajął zespół Imasleep. na drugim miejscu znalazł się Piotr Odoszewski, a 13. edycję „Must Be The Music” wygrała Marcelina „Marcycha” Ruczyńska.