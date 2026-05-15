Łaskarzew: Będzie więcej zieleni i ogrody deszczowe

Dzięki unijnemu wsparciu w Łaskarzewie ( powiat garwoliński) zostaną uporządkowane zaniedbane tereny zielone, pojawią się nowe nasadzenia rodzimych drzew, krzewów i bylin, a także ogrody deszczowe usprawniające retencję wody. Projekt zakłada też ochronę istniejącej zieleni. Co ważne, nie jest planowana wycinka drzew, poza usunięciem gatunków inwazyjnych. Prace obejmą obszar prawie 8 hektarów.

– Zielone inwestycje to jeden z priorytetów rozwoju Mazowsza. Wsparcie dla gminy Łaskarzew jest przykładem, jak fundusze europejskie pomagają miastom odbudowywać i chronić tereny zielone, poprawiać retencję wody i walczyć ze zmianami klimatu. To inwestycja, która łączy troskę o środowisko z realną poprawą jakości życia mieszkańców – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Projekt „Zielony Łaskarzew” to ważny krok w stronę zielonego, przyjaznego i bardziej odpornego na zmiany klimatu Łaskarzewa – miasta, które inwestuje w otoczenie i jakość życia mieszkańców. Projekt będzie realizowany do 2027 roku.