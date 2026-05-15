17-letni „Hrabia” włamał się do kwiatomatu i wywołał fałszywy alarm

W niedzielę (10 maja) na numer alarmowy wpłynęło dramatyczne zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i „stracił nogę”. Zgłaszający, chcąc dodać sprawie tajemniczości, podał się za Hrabiego Monte Christo. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Po sprawdzeniu wskazanego terenu okazało się, że nikt nie potrzebuje pomocy - służby zostały zaangażowane do fikcyjnego zdarzenia, w czasie gdy mogły ratować osoby naprawdę potrzebujące.

11 maja policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie - tym razem dotyczące włamania do kwiatomatu i kradzieży z niego dwóch bukietów, do której doszło dzień wcześniej. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i szybko ustalili, że sprawcą włamania jest 17‑letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego. Nastolatek został zatrzymany.

- W trakcie czynności z zatrzymanym policjanci powiązali go także z wcześniejszym, fałszywym alarmem. Ustalono, że młody mężczyzna przyjechał do Węgrowa na imprezę i oczekiwał na koleżanki, które miały go odebrać. Chcąc zrobić na nich wrażenie, postanowił wręczyć im kwiaty - zamiast dokonać legalnego zakupu, włamał się do kwiatomatu. Fałszywe zgłoszenie było kolejnym przejawem jego skrajnej nieodpowiedzialności – informuje asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

„Hrabia” usłyszał dwa zarzuty: wywołania niepotrzebnej czynności organów porządkowych oraz kradzieży z włamaniem. Za te czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.