Siedlce: Tabliczki mają przypominać o zakazie wjazdu do parku na hulajnogach elektrycznych

Przypomnijmy, że podczas sesji Rady Miasta Siedlce w sierpniu 2025 roku radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z Parku Miejskiego Aleksandria. Na mocy uchwały kierowcy hulajnóg elektrycznych nie mogą wjeżdżać na teren parku. Decyzja radnych była pokłosiem wypadku na hulajnodze, do którego doszło latem ubiegłego roku w parku.

Mimo obowiązującej uchwały wiele osób nadal wjeżdżało jednak do parku hulajnogami. Spacerowicze najbardziej skarżyli się na osoby, które po parkowych alejkach jeździły z dużą prędkością, powodując zagrożenie dla innych użytkowników terenów zielonych.

Miasto obiecało interwencję w tej sprawie. 12 maja przy wejściach do parku pojawiły się tabliczki informacyjne, które mają dodatkowo przypominać o zakazie przemieszczanie się po parku na hulajnogach elektrycznych.