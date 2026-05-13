MotoWiosna w Siedlcach. Motocykle, koncerty i pokazy rycerskie już w sobotę!

Magdalena Szewczuk
2026-05-13 9:14

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, Miasto Siedlce oraz FMB Siedlce zapraszają na wyjątkowe wydarzenie plenerowe MotoWiosna, które odbędzie się już w sobotę, 16 maja, na terenach zielonych przy ul. Wiszniewskiego w Siedlcach. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 14:00.

Autor: Paweł Balcerzak, Siedlce Miasto Przyjazne/ Materiały prasowe

MotoWiosna połączy pasję do motoryzacji z dobrą zabawą i rodzinną atmosferą. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

Podczas wydarzenia odbędą się koncerty na żywo. Na scenie wystąpią:

– Bezpiecznik

– Two&Teraz

– Loki

– NSC

– Mrock

– Rock Menu

– Moriturus

– Ukryty Wymiar

Dodatkowo na uczestników czeka pokaz trialu motocyklowego oraz widowiskowe pokazy rycerskie w specjalnie przygotowanej wiosce rycerskiej.

Nie zabraknie również pokazu ratownictwa medycznego.

Dla najmłodszych przygotowano bezpłatne dmuchańce i animacje, natomiast wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy gastronomicznej.

Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka charytatywna dla Dawida Bierkata. Organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników do wsparcia akcji i okazania serca potrzebującemu.

MotoWiosna to doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną i znajomymi, zobaczyć efektowne pokazy oraz poczuć wyjątkowy klimat rozpoczynającego się sezonu motoryzacyjnego.

Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Siedlce na 2026 rok.

MotoWiosna 2026 w Siedlcach

Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
