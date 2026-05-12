Samorząd Powiatu Siedleckiego na II miejscu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

Monika Półbratek
2026-05-12 20:49

We wtorek 12 maja 2026 roku Starostwo Powiatowe w Siedlcach poinformowało w swoich mediach społecznościowych o ogólnopolskim wyróżnieniu dla samorządu Powiatu Siedleckiego. Uzyskał on prestiżowe drugie miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2025 rok, wśród powiatów ziemskich.

Ranking został przygotowany przez Instytut Studiów Wschodnich, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz innymi niezależnymi instytucjami.

Podczas prezentacji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, do którego doszło dziś (12 maja) na Zamku Królewskim w Warszawie, wicestarosta Małgorzata Cepek odebrała wyróżnienie dla samorządu Powiatu Siedleckiego.

Dzięki przemyślanej gospodarce finansowej, prowadzonej przez zarząd ze starostą Karolem Tchórzewskim na czele, jak również dzięki dobrej współpracy z Radą Powiatu w Siedlcach, co roku realizowane są w naszym regionie liczne inwestycje infrastrukturalne bez zaciągania jakiegokolwiek kredytu.

