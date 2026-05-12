Będzie teatr cieni i inne atrakcje. Noc Muzeów 2026 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach już 16 maja

PROGRAM Nocy Muzeów w Muzeum Regionalnym w Siedlcach:

19.00 - 23.45 UDOSTĘPNIENIE WYSTAW

19.00 - 20.00 SPEKTAKL „MATECZNIK”

Spektakl będzie podróżą do świata dawnego Podlasia. Do miejsc, krajobrazów i historii, których już prawie nie ma. Zniknęły stogi siana, drewniane płoty, wozy pełne siana. Opustoszały ławki przed domami. Czas przyspieszył. A może wszystko trwa - tylko inaczej? Zatrzymaj się. Usiądź. Spójrz uważniej. Wejdź w dialog z naturą i kulturą. O tym, co nieprzemijalne. Spektakl inspirowany jest wydanym w 1984 roku albumem fotograficznym Wiktora Wołkowa pt. „Wołkow” (I piętro - sala audiowizualna).

20.00-23.30 „NOC ŁOWCÓW NAGRÓD” – KONKURS WIEDZY O MUZEUM, WYSTAWACH I REGIONIE

Konkurs zdobywania nagród na różne sposoby! Przez całą noc w różnych miejscach naszego ratusza ukryliśmy zagadki i pytania. Znajdź skrzynki z zadaniami, odpowiedz poprawnie i odbierz nagrodę, którą sam wybierzesz. Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziana jest możliwość zdobycia specjalnych nagród (parter - hol z kredensem).

21.00-23.00 WARSZTATY TEATRALNE

Zajęcia inspirowane sztuką teatru cieni. Poznasz podstawy tej niezwykłej formy teatralnej, nauczysz się tworzyć własne postacie i scenografie oraz odkryjesz, jak światło i cień mogą ożywić wyobraźnię. Będzie to kreatywna przestrzeń do rozwijania ekspresji artystycznej, pracy zespołowej i odwagi scenicznej poprzez zabawę, ruch i wspólne tworzenie krótkiego spektaklu (I piętro - sala audiowizualna).

21.00-23.00 MUZEUM (W) WYOBRAŹNI

Chcesz zmierzyć się z własną wyobraźnią? Najpierw obejrzyj wystawę malarstwa i rzeźby, a następnie stwórz własne dzieło, inspirowane wybraną pracą. Prosta technika wydrapywanki pozwoli Ci wykreować niepowtarzalną wypowiedź artystyczną i wejść w dialog z dziełem oraz jego twórcą. Będzie to doskonała okazja, by podzielić się talentem, kreatywnością i wyobraźnią. Prace zabierzesz ze sobą, a najciekawsze z nich zostaną nagrodzone (parter - galeria).

Noc Muzeów w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 maja 2026 r., w godz. 19.00-24.00. Wstęp 2 zł.