Siedlecki MOK zaprasza na bezpłatne oglądanie wystaw w czasie Nocy Muzeów 2026

W Galerii Fotografii Fokus (ul. Pułaskiego 7) prezentowana jest wystawa fotografii Macieja Pawelca pt. „Portret świata pożegnalny”, którą w trakcie Nocy Muzeów warto obejrzeć. To niezwykle osobista i poruszająca opowieść o świecie, który powoli znika – świecie wiejskich tradycji, prostych rytuałów i codzienności utrwalonej w kadrach pełnych wrażliwości. Autor prowadzi odbiorców od rodzinnych Maciejowic po odległą Syberię, pokazując ludzi i miejsca zatrzymane gdzieś pomiędzy przeszłością a współczesnością. Fotografie niosą w sobie nostalgię, ale także ciepło i uważność wobec zwykłego życia.

Miłośnicy sztuki inspirowanej fantastyką będą mogli odwiedzić Małą Galerię Sztuki (ul. Sienkiewicza 63), gdzie prezentowana jest wystawa „Phantom Phantasia” przygotowana przez studentów Uniwersytetu w Siedlcach. To zbiór prac przenoszących odbiorców do światów wyobraźni, reinterpretujących znane uniwersa i tworzących zupełnie nowe przestrzenie pełne symboli, emocji i fantastycznych narracji.

W Galerii „w Bramie” (ul. Pułaskiego 7) będzie można zobaczyć wystawę zdjęć Joanny Woszczyńskiej pt. „Z jednego okna”. Autorka przez długi czas obserwowała siedlecką katedrę z perspektywy swojego okna, rejestrując zmieniające się światło, pory roku i atmosferę miasta. Powstała z tego niezwykle subtelna opowieść o codzienności, uważności i pięknie ukrytym w powtarzalnych widokach.

Noc Muzeów to także okazja do spaceru po Parku Miejskim Aleksandria, gdzie prezentowana jest plenerowa wystawa fotografii Artura Klepackiego pt. „Nasze Nieba”. Autor pokazuje Siedlce z nieoczywistej perspektywy – poprzez światło, odbicia, detale i charakterystyczne pionowe kadry. To fotograficzna opowieść o miejskiej codzienności, relacji człowieka z przestrzenią i ulotnych momentach ukrytych w pozornie zwyczajnych sytuacjach.

