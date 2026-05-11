Noc Muzeów na Zamku w Liwie już 16 maja. Sprawdź program wydarzenia!

Monika Półbratek
2026-05-11 11:25

Muzeum-Zbrojownia na Zamku w Liwie tradycyjnie weźmie udział w ogólnopolskich obchodach tegorocznej Nocy Muzeów. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 maja 2026 roku. W ramach wydarzenia organizowanego na Szlaku Książąt Mazowieckich, muzeum otworzy swoje drzwi dla zwiedzających bezpłatnie, w godzinach 18:00 – 23:30. Będą też dodatkowe atrakcje!

Zamek w Liwie nocą

Autor: fot. Piotr Domański, Zamek w Liwie/ Materiały prasowe

– Tegoroczna edycja Nocy Muzeów to nie tylko okazja do nocnego spaceru po zabytkowych wnętrzach zamku, ale także szansa na spotkanie z legendarną postacią – Żółtą Damą. Głównym punktem programu będzie jednak premiera filmu „Biały Rycerz. Porwanie Księcia Janusza”, który przybliża dramatyczne losy księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. – zapowiada Eliza Czapska, dyrektor Muzeum-Zbrojowni na Zamku w Liwie.

Noc Muzeów na Zamku w Liwie już 16 maja

Autor: Zamek w Liwie/ Materiały prasowe

Harmonogram wydarzeń specjalnych podczas Nocy Muzeów 2026:

  • 18.00 – rozpoczęcie bezpłatnego zwiedzania Muzeum-Zbrojowni na Zamku w Liwie.
  • 19:30 – Prelekcja poświęcona postaci Janusza I Starszego, fundatora Zamku w Liwie.
  • 20:00 – Seans filmowy na Piwnicach Gotyckich.
  • 23.30 – zakończenie Nocy Muzeów.

 Wydarzenie realizowane jest we współpracy z innymi placówkami na Szlaku Książąt Mazowieckich, w tym z zamkami w Ciechanowie i Czersku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Nocy Muzeów jest bezpłatny!

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.

Źródło: inf. pras. Zamek w Liwie

