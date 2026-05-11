NoveKino Siedlce zaprasza 20 maja na film „Nagi Instynkt” w nieocenzurowanej wersji i w jakości 4K!

Akcja filmu „Nagi instynkt” skupia się na losach detektywa Nicka Currana (w tej roli Michael Douglas), człowieka o skomplikowanej przeszłości i gwałtownym charakterze. Gdy zaczyna on badać sprawę brutalnego morderstwa muzyka rockowego, poznaje główną podejrzaną – Catherine Tramell. Sharon Stone stworzyła w tej roli kreację ikoniczną: zjawiskowej, lodowatej i diabelnie inteligentnej pisarki, której powieści w niepokojący sposób pokrywają się z rzeczywistymi zbrodniami. Między bohaterami wywiązuje się niebezpieczna, dwuznaczna gra, w której zmysłowość miesza się ze śmiertelnym zagrożeniem.

i Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

„Nagi instynkt” był największą sensacją lat 90., łącząc w sobie brutalność kina noir z hołdem dla mistrza suspensu, Alfreda Hitchcocka. To perfekcyjna mieszanka narracyjnego szoku i odurzającej atmosfery, która mimo upływu lat wciąż intryguje i prowokuje. Cykl „Oczami Kobiet” to idealna przestrzeń, by wspólnie w kobiecym gronie doświadczyć tych emocji na nowo.

NoveKino Siedlce zaprasza na film już 20 maja o 19:00 w ramach cyklu „Oczami Kobiet” – przekonajcie się same, dlaczego ten film wciąż nęci i ostrzega: „zakochasz się we mnie na zabój”. Bilety dostępne w kasach kina oraz online https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19669.