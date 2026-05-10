Zderzenie dwóch aut w Siedlcach! Sprawca wypadku w szpitalu

2026-05-10 22:01

Wymusił pierwszeństwo przejazdu, gdy wyjeżdżał z parkingu. Doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem. Kierowca skody, który przyczynił się do kraksy, po zderzeniu z toyotą trafił do szpitala.

Wypadek samochodowy w Siedlcach
Wypadek w centrum Siedlec. Wyjeżdżający z parkingu wymusił pierwszeństwo

Do tego zdarzenia doszło 10 maja po godz. 15. w okolicy wyjazdu z parkingu przy Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący skodą, wyjeżdżając z parkingu, nie zauważył prawidłowo jadącej toyoty ulicą Piłsudskiego w stronę Starowiejskiej. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Pomimo tego, że samochody nie zostały poważnie uszkodzone w wyniku wypadku groźnych urazów doznał kierujący skodą, który doprowadził do kraksy.  Karetką pogotowia ratunkowego został odwieziony do szpitala. Kierowca drugiego auta wyszedł z opresji bez szwanku. Siedlecka drogówka wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

