„The Amazing Digital Circus: The Last Act” w NoveKino Siedlce już od 4 czerwca!

Monika Półbratek
2026-05-07 6:50

Internetowy fenomen, który podbił serca milionów, wkracza na wielki ekran! NoveKino Siedlce zaprasza na pełnometrażowy finał „The Amazing Digital Circus: The Last Act”. Seanse animacji na wielkim ekranie już od 4 do 7 czerwca.

NoveKino Siedlce

Autor: Monika Półbratek

Sprawdź kinowy „rozkład jazdy”:

Seanse z Dubbingiem:

  • Czwartek (04.06) | godz. 17:00
  • Piątek (05.06) | godz. 17:45 
  • Sobota (06.06) | godz. 17:45 
  • Niedziela (07.06) | godz. 17:45

Seans z napisami:

  • Czwartek (04.06) | godz. 19:00
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

To jedyna okazja, by zobaczyć 8. odcinek „The Amazing Digital Circus: The Last Act”, połączony z zupełnie nowym, godzinnym finałem, którego nie widział jeszcze nikt! Po odejściu Caine'a i zamknięciu cyrku bohaterowie zostają sami ze swoimi lękami, a mroczna historia Digital Circus powoli wychodzi na jaw...

– Czy aktorzy pogodzą się z prawdą, czy spróbują dokonać innego wyboru? Przekonajcie się sami! Cyfrowa przygoda czeka na Was w realu! Rezerwujcie najlepsze miejsca, zanim znikną! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Informacje o biletach: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19674 

