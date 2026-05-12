Śmiertelne potrącenie na torach w gminie Wiśniew. W nocy w miejscowości Helenów doszło do tragedii

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-12 10:39

W poniedziałek 11 maja po godz. 22.00 w rejonie przejazdu kolejowego w Helenowie, na terenie gminy Wiśniew, doszło do tragedii. Człowiek został śmiertelnie potrącony przez pociąg Intercity. Na trasie kolejowej przez kilka godzin występowały duże utrudnienia w ruchu pociągów.

Śmiertelne potrącenie na torach w gminie Wiśniew. W nocy w miejscowości Helenów doszło do tragedii

i

Autor: OSP Wiśniew/ Materiały prasowe

Na miejsce zdarzenia skierowano lokalną straż pożarną i policję.

– Dyspozycja dotyczyła śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg. Naszym zadaniem była bezpieczna ewakuacja pozostałych osób podróżujących do komunikacji zastępczej. – informują druhowie z OSP Wiśniew.

Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada siedlecka policja pod nadzorem prokuratora.

– Tak, potrącony został człowiek, ale na ten moment niewiele więcej możemy powiedzieć, tożsamość nie jest znana. Nikt z pasażerów nie ucierpiał. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia i tożsamości denata. – powiedziała nam dziś rano kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Maszynista, który prowadził pociąg, był trzeźwy.

Przeczytaj także:
Siedlce: 64-latek zaatakowany na ul. Karpackiej. Policja szuka sprawcy!
powiat siedlecki
potrącenie przez pociąg
gmina Wiśniew
śmiertelne potrącenie