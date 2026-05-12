Śmiertelne potrącenie na torach w gminie Wiśniew. W nocy w miejscowości Helenów doszło do tragedii

Na miejsce zdarzenia skierowano lokalną straż pożarną i policję.
– Dyspozycja dotyczyła śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg. Naszym zadaniem była bezpieczna ewakuacja pozostałych osób podróżujących do komunikacji zastępczej. – informują druhowie z OSP Wiśniew.
Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada siedlecka policja pod nadzorem prokuratora.
– Tak, potrącony został człowiek, ale na ten moment niewiele więcej możemy powiedzieć, tożsamość nie jest znana. Nikt z pasażerów nie ucierpiał. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia i tożsamości denata. – powiedziała nam dziś rano kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Maszynista, który prowadził pociąg, był trzeźwy.