Siedlce: Charytatywny hip-hopowy koncert Składowa Records – Ali x Mikus na rzecz Tymka Kalaty już 15 maja!

– To będzie koncert, promujący moją nową płytę pt. „5 tysięcy dni”. Chciałbym tym wydarzeniem pokazać, że hip hop ma się dobrze w tym mieście, i że warto zawitać na ten koncert. Istotnym elementem też jest to, że wszystkie pieniądze ze sprzedaży biletów będą przekazane na zbiórkę dla Tymka Kalaty, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Dlatego przychodząc, każdy zrobi dobrą rzecz. I może się przy tym dobrze pobawić, bo wszystko zrobimy, żeby tak było! – zachęca Mikus.
Dochód z imprezy wesprze zweryfikowaną zbiórkę na leczenie Tymka Kalaty, prowadzoną w portalu SiePomaga: https://www.siepomaga.pl/tymek-kalata
- Start koncertu: w piątek, 15 maja, o godz. 21:00, ale bramki będą otwarte już od godz. 20:00.
- Miejsce: Czarny Krawat, przy ul. 11 Listopada 23 w Siedlcach.
- Bilety w cenie 30 zł – dostępne na miejscu oraz online:https://czarnykrawat.superboss.pl/event/id/198375713/