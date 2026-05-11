Kradli samochody i wyłudzali odszkodowania – sprawą zajmuje się sąd w Siedlcach

Do Sądu Okręgowego w Siedlcach skierowano akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej z terenu województwa mazowieckiego zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych na szkodę firm ubezpieczeniowych, kradzieżami z włamaniem do pojazdów, paserstwem, poświadczaniem nieprawdy oraz obrotem środkami odurzającymi.

Śledztwo prowadzone nieprzerwanie od 2019 roku przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy współpracy z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu nadzorowane było przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

- W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że zdarzenia drogowe następowały poprzez celowe zderzenie pojazdów dokonanych przez „kaskaderów”, którzy oddalali się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem patrolu Policji. Na miejsce kierowcy przesiadały się podstawione osoby - „słupy”. To oni deklarując swój udział w kolizji jako kierowcy, przedstawiali nieprawdziwe okoliczności zdarzenia drogowego. W kolizjach wykorzystywano luksusowe pojazdy, często uprzednio kradzione na zlecenie, przerabiane i legalizowane dzięki czemu uzyskiwano wysokie sumy odszkodowań - nawet do 300 tysięcy złotych za szkodę. Ponadto pojazdy biorące udział w zdarzeniu zarejestrowane były fikcyjnie na osoby, które nigdy nie były ich faktycznymi właścicielami. Żadna ze szkód nie była przypadkowa. Całość nadzorowali członkowie grupy, którzy organizowali przebieg zdarzenia, wybierali jego miejsce, opłacali podstawione osoby i nadzorowały proces ubiegania się o odszkodowania. Osoby, na które rejestrowane były pojazdy uczestniczące w tych kolizjach, w dokumentach przedkładanych ubezpieczycielom, wskazywały należące do nich rachunki bankowe, na które miało być wypłacane przyznane odszkodowanie, a następnie, po otrzymaniu wnioskowanych należności z tytułu odszkodowań, przekazywały te środki organizatorom procederu- informuje Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu .

Na polecenie nadzorującego prokuratora Wydział dw. z Przestępczością Ekonomiczną KWP z/s w Radomiu na przestrzeni 7 lat przeprowadził łącznie 62 realizacje procesowe do sprawy.

W ich wyniku ujawniono kilkadziesiąt kradzionych pojazdów, kilkaset kradzionych części samochodowych, zlikwidowano dziuple samochodowe na terenie Mazowsza oraz zabezpieczono dokumentację szkodową. Od podejrzanych zabezpieczono 23 pojazdy o wartości 2 milionów złotych, które następnie sprzedano w formie licytacji prowadzonych przez I Urząd Skarbowy w Radomiu.

Straty na szkodę zakładów ubezpieczeniowych wyniosły ponad 20 milionów złotych. W trakcie trwania śledztwa stosowanych było 18 tymczasowych aresztowań wobec podejrzanych. Łącznie zatrzymano i oskarżono o udział w przestępczym procederze 376 osób, które wzięły udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych.

Na poczet kar i grzywien prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę blisko 4,3 mln złotych.

Na podstawie inf. pras.