Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet odbędą się w Łukowie już 25 maja

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. organizuje bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w nowoczesnej mobilnej pracowni diagnostycznej – Cytomammobusie Centrum. Pracownia ta umożliwia przygotowanie akcji profilaktycznych dla kobiet, mieszkających na terenach z utrudnioną dostępnością do badań przesiewowych. Pojazd 3,5 t łączy gabinet cytologiczny i mammograficzny, oferując test HPV DNA, cytologię LBC* i mammografię w wysokim standardzie, wykonywane przez wykwalifikowany personel. Badania blisko domu eliminują długie dojazdy, zachęcają do profilaktyki, umożliwiają wczesne wykrycie chorób, co pozwala na efektywne leczenie. Badania przesiewowe umożliwiają wykrycie zmian nowotworowych na wczesnym etapie, co zwiększa skuteczność leczenia.

W poniedziałek 25 maja 2026 roku organizatorzy zachęcają do udziału w akcji profilaktycznej i skorzystania z badań w cytomammobusie. Bez skierowania! Bezpłatnie! Cytomammobus będzie czekał obok Przychodni Centrum w Łukowie, przy ul. Międzyrzeckiej 66, w godz. od 09:00 do 18:00.

W ofercie znalazły się następujące badania:

Test HPV DNA / CYTOLOGIA LBC* - badanie dla kobiet w wieku 25–64 lat, zalecane co 5 lat w ramach profilaktyki raka szyjki macicy.*Jeśli wynik testu HPV będzie dodatni, z tego samego materiału wykonana będzie dodatkowo cytologia na podłożu płynnym (LBC).

Mammografia - badanie dla kobiet w wieku 45–74 lat, co 2 lata w ramach profilaktyki raka piersi.

Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację osobiście w Przychodni Centrum lub pod numerem tel: 25-633-35-55.

Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Badania są dla kobiet bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji na stronie: centrum.med.pl/cytomammobus-akcje-profilaktyczne

