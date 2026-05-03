Za nami patriotyczna majówka z okazji Święta Flagi w Parku Miejskim w Łukowie. Zobacz zdjęcia!

W dniu Święta Flagi organizatorzy wydarzenia postanowili zorganizować majówkę w nieco bardziej patriotycznym, a zarazem nie mniej rekreacyjnym stylu. Wraz z Burmistrzem Łukowa Piotrem Płudowskim i Motoweteranami, uczestnicy wydarzenia wspólnie bawili się w parku, radując się z naszych narodowych barw.

W trakcie sobotniego popołudnia (2 maja) w łukowskim parku można było zobaczyć rój motocykli, które przejechały alejkami. Ponadto, na wszystkich uczestników spotkania czekała masa atrakcji, w postaci jedzenia, gier i zabaw, a także potańcówki poprowadzonej przez Dj Arvox. Podczas wydarzenia odbyło się również podsumowanie konkursu plastycznego „Biało-czerwony Łuków”, zorganizowanego przez Miasto Łuków.

Piknik z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowali: Łukowski Ośrodek Kultury, Miasto Łuków, Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji „Motoweterani”, Ośrodek Sportu i Rekrecaji w Łukowie, Centrum Usług Społecznych w Łukowie, Kulturalna Inicjatywa Społeczna oraz Koło Gospodyń Wiejskich Kwiaty Stanina.

