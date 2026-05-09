W piątek ( 8 maja) Polsat wyemitował drugi odcinek półfinałowy „Must Be The Music”, w którym wystąpił pochodzący z Łosic Piotr Odoszewski. 23-letni wokalista, który muzyką na poważnie zajmuje się od trzech lat, na castingu przekonał jury utworem „Jeden raz”, który wykonał w towarzystwie zaprzyjaźnionego zespołu. Tym razem rockowa energia i mocne instrumentalne brzmienie sprawiły, że numer „Kłam” był jednym z najbardziej intensywnych występów wieczoru.

Jurorzy byli zgodni w ocenie półfinałowego występu Piotra Odoszewskiego.

- Mi się wydaje, że ja widzę twoje serce, gdy śpiewasz. Jest ono bardzo piękne. Wpisuję sobie, żeby iść na twój koncert - zapowiedziała Natalia Szroeder.

- Masz w sobie naturalność i to wszystko brzmi wiarygodnie. Przy tobie poczułem same dobre rzeczy, pozytywne emocje - przyznał Sebastian Karpiel-Bułecka.

Piotr Odoszewski w półfinale otrzymał od jury 4 razy „TAK”, a jego występ spodobał się także głosującym widzom. Pochodzący z naszego regionu wokalista awansował do finału muzycznego show Polsatu. Wielki finał „Must Be The Music” już 15 maja.

A tu występ Piotra Odoszewskiego z castingu.