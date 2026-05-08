Stara Niedziałka : 13-latek potrącony przez samochód. Na miejscu lądował helikopter LPR!

Magdalena Szewczuk
2026-05-08 16:03

Do wypadku doszło 7 maja wieczorem w miejscowości Stara Niedziałka w powiecie mińskim. 13-letni chłopak helikopterem LPR został przetransportowany do szpitala.

Autor: OSP Stara Niedziałka/ Facebook

Po godz. 21.00 służby powiadomiono o wypadku na ul. Strażackiej w miejscowości Stara Niedziałka. 13-letni chłopak, który znajdował się na jezdni został potrącony przez samochód osobowy marki Suzuki, za którego kierownicą siedział 21- latek.

- Kierowca samochodu był trzeźwy i miał ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów – informuje starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

13-latek z poważnymi obrażeniami ciała helikopterem LPR został przetransportowany do szpitala.

Na miejscu zdarzenia interweniowali strażacy z OSP Stara Niedziałka i JRG Mińsk Mazowiecki, policjanci oraz załoga karetki pogotowia i helikoptera LPR.

Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności wypadku.

