Stara Niedziałka : 13-latek potrącony przez samochód. Na miejscu lądował helikopter LPR!

Po godz. 21.00 służby powiadomiono o wypadku na ul. Strażackiej w miejscowości Stara Niedziałka. 13-letni chłopak, który znajdował się na jezdni został potrącony przez samochód osobowy marki Suzuki, za którego kierownicą siedział 21- latek.

- Kierowca samochodu był trzeźwy i miał ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów – informuje starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

13-latek z poważnymi obrażeniami ciała helikopterem LPR został przetransportowany do szpitala.

Na miejscu zdarzenia interweniowali strażacy z OSP Stara Niedziałka i JRG Mińsk Mazowiecki, policjanci oraz załoga karetki pogotowia i helikoptera LPR.

Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności wypadku.