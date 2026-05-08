W maju 2026 roku poinformowano o funkcjonowaniu nowej infrastruktury przeładunkowej – rampy kolejowej bezpośrednio na terenie jednostki wojskowej w Siedlcach, co znacznie zwiększa jej zdolności przerzutowe.

- 7 maja w drogę z Siedlec do OSPWL Żagań wyruszył transport operacyjny sprzętu ciężkiego pododdziałów 18 DZ. Nowa infrastruktura przeładunkowa - rampa kolejowa na terenie naszej jednostki to realne wzmocnienie naszych zdolności przerzutowych. Sprawdzamy ją w praktyce – informuje 18 Dywizja Zmechanizowana.

