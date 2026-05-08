To doskonała okazja, aby skosztować lokalne przysmaki, nie zabrakło stoisk z tradycyjnymi potrawami – od świeżego pieczywa, wędliny po miody, sery i ciasta. To wszystko od miłośników lokalnych smaków.

Na jarmarku pojawili się lokalni artyści i rzemieślnicy którzy zaprezentowali szeroki wybór swoich dzieł wykonanych własnoręcznie, z pasją i zamiłowaniem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. To idealne miejsce do zapoznania się z regionalną kulturą oraz sztuką z naszego regionu i nie tylko.

Podczas tego wydarzenia każdy mógł wziąć udział w wyjątkowych Warsztatach Garncarskich oraz w Warsztatach z Kulinarnym Poddaszem. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych. Czeka na nich dmuchany plac zabaw oraz niesamowity pokaz magii. Na miejscu czeka na Was wiele atrakcji. Jest również coś dla miłośników muzyki, występ Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej ,,Chodowiacy’’ im. Alicji Siwkiewicz.