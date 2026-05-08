Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Łosice, kolejne elementy realizowanej obecnie inwestycji sukcesywnie nabierają kształtu. Postępy prac w budowie Bulwarów nad Toczną są już bardzo widoczne.

W ramach zadania wykonano dotychczas m.in. :

drewnianą kładkę spacerową wzdłuż rzeki Toczna, wiodącą od PKS-ów aż do nowego mostu na ul. Majora Zenona, wraz z miejscami odpoczynku,

wiodącą od PKS-ów aż do nowego mostu na ul. Majora Zenona, wraz z miejscami odpoczynku, tężnię solankową,

wiele elementów placu zabaw z nowoczesnym wyposażeniem, które ma przynieść frajdę zarówno najmłodszym, jak i starszym dzieciom,

z nowoczesnym wyposażeniem, które ma przynieść frajdę zarówno najmłodszym, jak i starszym dzieciom, pumptrack, czyli specjalny tor do wyczynowej jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach,

czyli specjalny tor do wyczynowej jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach, nowe nasadzenia zieleni, aby zadbać o piękne otoczenie.

10

Jak aktualnie wyglądają bulwary, można zobaczyć na zdjęciach w galerii. Warto dodać, że w ramach tej inwestycji wykonane zostanie także m.in. nowe oświetlenie, siłownia plenerowa czy dwie tyrolki.

Zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice”, warte ponad 8 mln zł, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dotacji to 6 mln 300 tys. zł.

W przyszłości, jako kolejny etap inwestycji, na okolicznych terenach zielonych samorząd chce wybudować także kompleks sportowy, obejmujący m.in. trzy różne boiska.