Widać postępy w budowie Bulwarów nad Toczną w Łosicach. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-08 7:30

Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice” ma tchnąć nowe życie w łąki nad działkami nad rzeką Toczną. Samorząd ruszył z inwestycją w drugiej połowie 2024 roku, planując jej zakończenie na lato 2026 roku. Widać wyraźne postępy w realizacji prac – wybudowano już kładkę nad rzeką, tężnię, pumptack i nowy plac zabaw. Budowa bulwarów nad Toczną została dofinansowana z programu rządowego Polski Ład. W przyszłości na łąkach ma powstać także kompleks sportowy.

Realizacja projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice” postępuje!
Realizacja projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice” postępuje! Realizacja projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice” postępuje! Realizacja projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice” postępuje! Realizacja projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice” postępuje!
Galeria zdjęć 10

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Łosice, kolejne elementy realizowanej obecnie inwestycji sukcesywnie nabierają kształtu. Postępy prac w budowie Bulwarów nad Toczną są już bardzo widoczne.

W ramach zadania wykonano dotychczas m.in. :

  • drewnianą kładkę spacerową wzdłuż rzeki Toczna, wiodącą od PKS-ów aż do nowego mostu na ul. Majora Zenona, wraz z miejscami odpoczynku,
  • tężnię solankową,
  • wiele elementów placu zabaw z nowoczesnym wyposażeniem, które ma przynieść frajdę zarówno najmłodszym, jak i starszym dzieciom,
  • pumptrack, czyli specjalny tor do wyczynowej jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach,
  • nowe nasadzenia zieleni, aby zadbać o piękne otoczenie.
Realizacja projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice” postępuje!
Galeria zdjęć 10

Jak aktualnie wyglądają bulwary, można zobaczyć na zdjęciach w galerii. Warto dodać, że w ramach tej inwestycji wykonane zostanie także m.in. nowe oświetlenie, siłownia plenerowa czy dwie tyrolki.

Zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Łosice”, warte ponad 8 mln zł, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dotacji to 6 mln 300 tys. zł.

W przyszłości, jako kolejny etap inwestycji, na okolicznych terenach zielonych samorząd chce wybudować także kompleks sportowy, obejmujący m.in. trzy różne boiska.

Przeczytaj także:
Jeszcze w tym roku oświetlenie uliczne w Siedlcach zostanie zmodernizowane. Lam…
Bulwary nad Toczną
tężnia solankowa
plac zabaw
nowa inwestycja
Łosice
pumptrack