Jeszcze w tym roku oświetlenie uliczne w Siedlcach zostanie zmodernizowane. Lampy będą wymieniane na energooszczędne

Na modernizację miejskiego oświetlenia ulicznego Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz podpisał już umowę z wykonawcą, którym jest firma SPIE Energy Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wartość podpisanej umowy wynosi dokładnie 6 302 479,89 zł brutto. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę istniejących opraw na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED oraz wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, związanych z infrastrukturą techniczną.

Na realizację inwestycji Miasto Siedlce pozyskało pożyczkę inwestycyjną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach inwestycji B3.4.1 „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast”, w wysokości 6 518 112,36 zł.

i Autor: Monika Półbratek

– Za kwotę 6,5 mln zł w zasadzie kompleksowo, praktycznie w całym mieście wymienimy oświetlenie na energooszczędne. Dzięki temu ma być jaśniej. Przede wszystkim będzie jednak taniej. Szacujemy oszczędności roczne, wynoszące około 2 milionów złotych, więc ta inwestycja powinna nam się dosyć sprawnie zakończyć i powodować oszczędności dla naszego budżetu. – powiedział nam prezydent Tomasz Hapunowicz.

Modernizacja oświetlenia ulicznego rzeczywiście może przynieść wymierne korzyści finansowe. Z przeprowadzonego przez urzędników audytu wynika, że obecne zużycie energii przez system oświetlenia ulicznego wynosi około 2589,72 MWh rocznie. Po zakończeniu inwestycji zużycie energii może spaść do około 688,36 MWh rocznie w wariancie podstawowym oraz do 491,77 MWh rocznie w wariancie zakładającym redukcję mocy w godzinach nocnych. Oznacza to oszczędność energii na poziomie od 1901 MWh do 2098 MWh rocznie, w zależności od zastosowanego wariantu pracy systemu.

Przy obecnych cenach energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego roczne oszczędności finansowe szacowane są na poziomie od 1,5 mln zł do ponad 2 mln zł. Dodatkowe korzyści przyniesie również ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, w tym rzadsze serwisowanie infrastruktury, mniejsza liczba awarii oraz niższe wydatki związane z konserwacją urządzeń.

Jest to największa w historii miasta inwestycja w modernizację oświetlenia ulicznego. Władze miasta liczą na to, że zaplanowane roboty będą przebiegać szybko i sprawnie.

– Są to w większości prace polegające na wymianie, czyli nie wymagające trwających długo procedur, więc chcielibyśmy je zakończyć w tym roku. Częściowo też planujemy prace, które muszą być poprzedzone pozwoleniami i wykonaniem projektu, więc one potrwają trochę dłużej, ale zakładam, że większość tego projektu zrealizujemy jeszcze w tym roku. – dodaje Prezydent.

Zaplanowany zakres prac obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej, wymianę opraw oświetleniowych, montaż słupów, wymianę przewodów, wymianę tabliczek, demontaż dotychczasowych opraw i słupów, wykonanie pomiarów luminacji oraz wszystkie pozostałe roboty, niezbędne do zakończenia i odbioru inwestycji.