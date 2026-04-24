Rada Miasta Siedlce zasadziła na Sekule młody las bukowy. Zobacz zdjęcia z miejskiej akcji sadzenia!

POSŁUCHAJ relacji z tegorocznej miejskiej akcji sadzenia drzew w Lesie Sekulskim:

Na terenie Nadleśnictwa Siedlce od początku marca trwa wiosenna akcja nasadzeń, która powoli dobiega już końca. Jednocześnie odbywają się także liczne akcje społecznego sadzenia lasów, w które chętnie włączają się okoliczni mieszkańcy oraz przedstawiciele różnych instytucji i firm. Tradycyjnie w sadzeniu drzew uczestniczyli również siedleccy radni. Wspólnie z leśnikami zasadzili aż 400 młodych drzewek.

– Wybraliśmy buki, dlatego że w związku ze zmianami klimatu, które obserwujemy, zauważamy, że te drzewa czują się coraz lepiej na terenie Nadleśnictwa Siedlce. I chcemy je właśnie na takich niewielkich obszarach wprowadzać i obserwować, jak będą zachowywały się w przyszłości. Myślimy, że mogą stać się poważniejszym niż do tej pory gatunkiem lasotwórczym, tworzącym nasze lasy. Na razie są to takie nieśmiałe próby, aczkolwiek wiążemy z nimi duże nadzieje. A dodatkowo zwiększa to bioróżnorodność i sprawi, że Las Sekulski będzie bardziej zróżnicowany. – wyjaśnia Michał Dziedzic, nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce.

Wiosenna akcja nasadzeń potrwa do 1 maja. W czasie jej trwania na terenie siedleckiego nadleśnictwa przybyło łącznie ok. 30 tysięcy młodych drzew różnych gatunków. Wśród nich, oprócz buków, także m.in. dęby, czereśnie czy sosny.