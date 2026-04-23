Siedleccy policjanci zasadzili drzewa w Golicach w ramach akcji „Plant a Tree – Green IPA Project”

– W wydarzeniu udział wzięli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy aktywnie włączyli się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wspólne sadzenie drzew było nie tylko okazją do realnego wsparcia lokalnej przyrody, ale także wyrazem troski o przyszłe pokolenia. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Akcja została zorganizowana we współpracy z IPA Region Siedlce oraz przy wsparciu Nadleśnictwa Siedlce. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz osoby szczególnie zaangażowane w jego działalność.

– Posadzone zostały dęby, było to kilkaset drzew. To ważna, wspólna akcja emerytowanych funkcjonariuszy policji oraz leśników. Myślę, że była ona bardzo owocna i przyczyni się do odnowienia lasów. Liczę na to, że takie akcje będą się odbywały również w przyszłości i będziemy mogli razem współpracować. – powiedział nam Michał Dziedzic, nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce.

Podczas spotkania wręczono również legitymacje osobom zasłużonym dla IPA Region Siedlce, dziękując im za dotychczasową aktywność oraz wkład w rozwój wspólnych inicjatyw.