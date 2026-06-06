Stowarzyszenie „Biały Kruk” z Siedlec otrzymało ogólnopolską nagrodę Śląkfa w kategorii Fan Roku!

Śląkfa jest tradycyjną już nagrodą, rozdawaną co roku przez Śląski Klub Fantastyki. Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno sam Klub, jak i nagroda, są oficjalnie najstarszymi tego typu inicjatywami w Polsce – Klub działa od 1981 roku, a nagroda jest przyznawana od 1984 roku w trzech kategoriach: Wydawca, Twórca i Fan Roku.

Laureatami nagrody byli już między innymi Juliusz Machulski, Janusz A. Zajdel, czy Stanisław Lem. Teraz wyróżniono nią także siedleckich fanów fantastyki! Więcej o działalności Stowarzyszenia „Biały Kruk” można było niedawno posłuchać na antenie ESKI. Jeżeli przegapiliście ten wywiad, zamieszczamy go poniżej.

POSŁUCHAJ więcej o działalności Stowarzyszenia Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk i o wydarzeniu UwSkon:

– Jako stowarzyszenie jesteśmy strasznie wdzięczni Śląskiemu Klubowi Fantastyki za nominację, jak i przyznanie nagrody Śląkfa w kategorii Fan Roku. Jak powiedziałem odbierając statuetkę, jest to nagroda, którą dedykujemy wszystkim wspaniałym członkom stowarzyszenia oraz ludziom współpracującym z nami w ramach redakcji Magazynu „Biały Kruk”. Bez nich nie byłoby tego sukcesu. Jest to naprawdę duże wyróżnienie, nie tylko dlatego, że uhonorowano nas najstarszą nagrodą dla miłośników fantastyki w Polsce, ale także dlatego, że jest to dostrzeżenie naszej pracy przez Śląsk i ogólnopolskie środowisko fantastyki. – podkreśla Grzegorz Czapski, prezes Stowarzyszenia Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”.

Oficjalna Gala wręczenia nagród Śląkfy za rok 2025 odbyła się 30 maja 2026 roku w ⁠Planetarium Śląskim podczas Seminarium Literackiego ⁠Śląskiego Klubu Fantastyki. Obok „Białego Kruka” wyróżnione jako najważniejsze postacie i instytucje na polskiej scenie fantastyki zostały także Katarzyna „PannaN” Witerscheim w kategorii Twórca Roku, a także Kino Kosmos w kategorii Wydawca / Promotor Roku. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!