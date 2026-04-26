Siedlczanie zebrali się pod Urzędem Miasta by uczcić minutą ciszy pamięć o zmarłym pośle Łukaszu Litewce

O godz. 12.00 w Warszawie rozpoczął się dziś Marsz Pamięci w hołdzie śp. Łukaszowi Litewce. Przy tej okazji Team Litewki z Siedlec zaprosił mieszkańców do okazania solidarności uczestnikom marszu i przyjścia pod Urząd Miasta Siedlce, by wspólnie uczcić pamięć zmarłego minutą ciszy. W wydarzeniu wzięło udział wielu mieszkańców, którzy podkreślali, że odszedł dobry człowiek, któremu należy się godne upamiętnienie, ponad wszelkimi politycznymi podziałami. Co powiedzieli, można usłyszeć w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ, co powiedzieli nam uczestnicy spotkania w Siedlcach, poświęconego pamięci zmarłego Łukasza Litewki:

Poseł Łukasz Litewka nie był bezpośrednio związany z Siedlcami. Na swojej stronie na Facebooku pomagał jednak potrzebującym zwierzętom i ludziom z całej Polski. Wspomógł m.in. akcję ratowania psów ze schroniska w Sobolewie w powiecie garwolińskim czy zbiórkę na leczenie Tymka Kalaty, nastolatka z Siedlec chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a (tzw. DMD). Tymek musiał zebrać kilkanaście milionów złotych na kosztowną kurację w Dubaju. Czas naglił, a wciąż brakowało olbrzymiej kwoty, około trzech milionów. Wtedy, właśnie dzięki wsparciu posła Litewki, darczyńcy z całego kraju tłumnie ruszyli na pomoc i zbiórka zakończyła się w ciągu ok. dwóch godzin. Rodzina Tymka, który jest już po kuracji, także pojawiła się dziś pod Urzędem Miasta Siedlce, by wziąć udział w symbolicznym spotkaniu. Była też rodzina Dawida Bierkata, chłopca z powiatu siedleckiego, cierpiącego na tę samą chorobę.

Wielu uczestników wydarzenia przyniosło ze sobą karmę dla zwierząt. Team Litewki z Siedlec zebrał ją w celu przekazania tych darów Zwierzolubom z Siedlec, dbającym o bezdomne zwierzaki w naszym regionie. Organizatorki charytatywnej Wyprzedaży Garażowej „Podziel się dobrem” zapowiedziały także, że podczas kolejnych wyprzedaży będzie można wspierać zwierzaki, bo przy jednym ze stoisk prowadzona będzie także zbiórka karmy. W ten sposób dzieło pomocy bezdomniakom, rozpoczęte przez posła Litewkę, będzie stale kontynuowane w Siedlcach. Najbliższa Wyprzedaż Garażowa odbędzie się na miejskim targowisku 20 czerwca. Kolejne będą się odbywać w pozostałe parzyste miesiące roku.