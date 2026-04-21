Rusza tegoroczny cykl charytatywny „Wyprzedaż Garażowa – Podziel się dobrem” na targowisku w Siedlcach!

– Z Wyprzedażą Garażową „Podziel się dobrem” wracamy po zimie! Budzimy się z zimowego snu i ruszamy z kolejną edycją naszej wyjątkowej akcji! Czas powtórzyć ubiegłoroczne spotkania, pokazać, jak wielką mamy moc i jak wspaniałego ducha wspólnoty potrafimy razem stworzyć! – mówi radna Małgorzata Mańkowska w imieniu grupy radnych „My Siedlczanki”, które promują tę ideę.

Najbliższa wyprzedaż odbędzie się na targowisku miejskim w Siedlcach w sobotę 25 kwietnia, w godz. 11.00-13.00. Będzie prowadzona na rzecz małego Dawida Bierkata z powiatu siedleckiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Wyprzedaże będą się jednak odbywać cyklicznie, w parzyste miesiące roku.

Kalendarz Dobra 2026:

25 kwietnia,

20 czerwca,

22 sierpnia,

24 października,

12 grudnia.

Miejsce: Targowisko Miejskie w Siedlcach, ul. 11 Listopada 42,

Godzina: 11.00-13.00.

Dlaczego warto dołączyć?

Szukasz perełek w niskich cenach? Chcesz przewietrzyć szafę? A może po prostu chcesz zrobić coś dobrego dla planety i drugiego człowieka? To wydarzenie jest dla Ciebie!

Dajesz drugie życie przedmiotom: znajdziesz na targu mnóstwo skarbów w atrakcyjnych cenach.

Wspierasz lokalną społeczność: akcja buduje więzi, dzięki niej pomagamy sobie nawzajem.

Cel charytatywny: każda wyprzedaż to realna pomoc – dochód i wsparcie kierowane będzie do tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Co można zrobić?

Można sprzedać, wymienić lub oddać przedmioty, których już się nie potrzebuje. Można też odkrywać nowe skarby, wymieniać się i dzielić się tym, co się ma!

Współorganizatorzy

To wydarzenie powstaje dzięki współpracy lokalnych instytucji, którym nie jest obojętny los innych:

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce,

Centrum Integracji Społecznej (CIS) Siedlce,

Caritas Diecezji Siedleckiej,

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) Siedlce,

Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) Siedlce.

Masz pytania? Pisz śmiało!

Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości lub chcą dopytać o szczegóły techniczne, organizatorki zachęcają do kontaktu.

Napisz maila na adres: [email protected]

Warto wziąć udział i zaprosić bliskich, sąsiadów i znajomych. Podziel się dobrem, baw się dobrze i wspieraj potrzebujących!