Rusza tegoroczny cykl charytatywny „Wyprzedaż Garażowa – Podziel się dobrem” na targowisku w Siedlcach!

– Z Wyprzedażą Garażową „Podziel się dobrem” wracamy po zimie! Budzimy się z zimowego snu i ruszamy z kolejną edycją naszej wyjątkowej akcji! Czas powtórzyć ubiegłoroczne spotkania, pokazać, jak wielką mamy moc i jak wspaniałego ducha wspólnoty potrafimy razem stworzyć! – mówi radna Małgorzata Mańkowska w imieniu grupy radnych „My Siedlczanki”, które promują tę ideę.
Najbliższa wyprzedaż odbędzie się na targowisku miejskim w Siedlcach w sobotę 25 kwietnia, w godz. 11.00-13.00. Będzie prowadzona na rzecz małego Dawida Bierkata z powiatu siedleckiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Wyprzedaże będą się jednak odbywać cyklicznie, w parzyste miesiące roku.
Kalendarz Dobra 2026:
- 25 kwietnia,
- 20 czerwca,
- 22 sierpnia,
- 24 października,
- 12 grudnia.
Miejsce: Targowisko Miejskie w Siedlcach, ul. 11 Listopada 42,
Godzina: 11.00-13.00.
Dlaczego warto dołączyć?
- Szukasz perełek w niskich cenach? Chcesz przewietrzyć szafę? A może po prostu chcesz zrobić coś dobrego dla planety i drugiego człowieka? To wydarzenie jest dla Ciebie!
- Dajesz drugie życie przedmiotom: znajdziesz na targu mnóstwo skarbów w atrakcyjnych cenach.
- Wspierasz lokalną społeczność: akcja buduje więzi, dzięki niej pomagamy sobie nawzajem.
- Cel charytatywny: każda wyprzedaż to realna pomoc – dochód i wsparcie kierowane będzie do tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
Co można zrobić?
Można sprzedać, wymienić lub oddać przedmioty, których już się nie potrzebuje. Można też odkrywać nowe skarby, wymieniać się i dzielić się tym, co się ma!
Współorganizatorzy
To wydarzenie powstaje dzięki współpracy lokalnych instytucji, którym nie jest obojętny los innych:
- Agencja Rozwoju Miasta Siedlce,
- Centrum Integracji Społecznej (CIS) Siedlce,
- Caritas Diecezji Siedleckiej,
- Miejski Ośrodek Kultury (MOK) Siedlce,
- Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) Siedlce.
Masz pytania? Pisz śmiało!
Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości lub chcą dopytać o szczegóły techniczne, organizatorki zachęcają do kontaktu.
Napisz maila na adres: [email protected]
Warto wziąć udział i zaprosić bliskich, sąsiadów i znajomych. Podziel się dobrem, baw się dobrze i wspieraj potrzebujących!