Uczniowie z Siedlec odbyli staże zawodowe w Portugalii

Stażyści pracowali w sklepach spożywczych, z artykułami gospodarstwa domowego i elektroniką oraz w firmach reklamowych. Młodzież rozwijała kompetencje zawodowe, uczyła się języka branżowego, poznawała kulturę i tradycję Portugalii.

Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej było otrzymanie przez uczestników certyfikatu ukończenia stażu zagranicznego oraz dokumentu Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W czasie wolnym od pracy stażyści realizowali program kulturowy, w ramach którego m. in. zwiedzali Bragę, byli na wycieczce w Guimarães, Porto, Lizbonie oraz Póvoa de Varzim nad Oceanem Atlantyckim.

Staże zagraniczne odbyły się w ramach projektu z Akredytacji Erasmusa, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Inf. pras.