Siedlecka młodzież znów zwraca się do dorosłych. Przeczytaj otwarty list uczniów „Ekonomika”!

II list siedleckiej młodzieży w 2026 roku – uczniowie Ekonomika do dorosłych

Podczas debaty uczniów szkół ponadpodstawowych w magistracie Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach reprezentowali uczniowie Joanna Dmowska i Michał Kielak. Ich opiekunem była nauczycielka Hanna Długołęcka.

Między naszym głosem a Waszym zdaniem. Młodzież w listach do dorosłych

Szanowni Dorośli,

Piszemy do Was jako osoby, które wciąż uczą się świata – ale jednocześnie próbują już mieć w nim własne zdanie. Nierzadko zaczynamy już szukać przestrzeni do wyrażania swojej opinii na poszczególne tematy, chcemy coraz częściej prezentować swoje poglądy, dotyczące różnych dziedzin życia. Potrzebujemy jednak czuć, że jesteśmy przez Was słuchani, że nasze słowa nie są wypowiadane na marne.

Często słyszymy, że żyjemy w innych czasach. I to prawda. Dorastamy w świecie szybkich zmian, nowych technologii i nieustannego dostępu do informacji. To kształtuje nas inaczej, niż Was ukształtowało życie. My uczymy się relacji głównie przez ekran, Wy – przede wszystkim twarzą w twarz. My jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowych odpowiedzi, Wy – do cierpliwości i stopniowego dochodzenia do celu. Te różnice nie są ani dobre, ani złe – są po prostu faktem. Problem zaczyna się wtedy, gdy zamiast próbować je zrozumieć, zaczynamy się przez ich pryzmat oceniać.

Z naszej perspektywy często czujemy, że nasz głos jest mniej ważny. Zanim zdążymy coś powiedzieć, już słyszymy, że „przesadzamy”, „nie znamy życia” albo „kiedyś było trudniej”. Być może było – nie chcemy tego podważać, ale nasze doświadczenia też są prawdziwe. Nasze problemy mogą wyglądać inaczej, ale to nie znaczy, że są mniej istotne. Chcemy, żebyście widzieli w nas nie tylko dzieci czy uczniów, ale ludzi, którzy mają prawo do własnych emocji i przemyśleń.

Z drugiej strony wiemy, że i Wy możecie czuć się zagubieni. Świat, który znaliście, zmienia się w zawrotnym tempie. Technologie, które dla nas są codziennością, dla Was bywają wyzwaniem. Czasem możemy sprawiać wrażenie, jakbyśmy żyli w zupełnie innej rzeczywistości – i może tak właśnie jest. Ale to nie musi nas dzielić. To może nas uzupełniać.

Wierzymy, że potrzebny jest dialog między pokoleniami. Taki prawdziwy – nie polegający na przekonywaniu, kto ma rację, ale na słuchaniu. Bo może właśnie w tym tkwi problem: nie w różnicach, ale w braku gotowości do ich przyjęcia. Gdybyśmy częściej zadawali sobie pytania zamiast stawiać tezy, łatwiej byłoby nam spotkać się pośrodku.

Chcemy od Was zrozumienia, ale nie bezkrytycznej zgody. Potrzebujemy Waszego doświadczenia, wskazówek i czasem nawet sprzeciwu – ale takiego, który wynika z rozmowy, a nie z przekonania, że „wiecie lepiej, bo jesteście starsi”. Jednocześnie my też chcemy wnosić coś od siebie: świeże spojrzenie, odwagę do zmian, gotowość do eksperymentowania. Może razem moglibyśmy stworzyć coś więcej niż osobno?

Chcemy współtworzyć z Wami projekty, które pozwolą nam na wspólne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego uważamy, że powinno powstawać coraz więcej inicjatyw mających na celu budowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a młodzieżą. Niedawno zrealizowany projekt „Prezydenci Siedlec w Ekonomiku” może posłużyć za świetny przykład takiej integracji. Jego celem było poznanie przez uczniów lokalnej historii Siedlec, która przez lata była przez Was tworzona. Projekt miał również za zadanie wspierać dialog międzypokoleniowy – mieliśmy okazję dyskutować z prezydentami o ważnych dla nas tematach i wyrażać nasze opinie. Poprzez inicjatywy takie jak ta, możemy poczuć, że nasze zdanie jest dla Was ważne, a nasz głos może coś zmienić.

Nie chcemy konfliktu pokoleń. Chcemy współpracy. Chcemy, żeby różnice między nami nie były murem, ale mostem. Wiemy, że to nie jest łatwe – wymaga cierpliwości, otwartości i czasem rezygnacji z własnej racji. Ale wierzymy, że warto.

Na koniec chcemy powiedzieć jedno: zależy nam na Waszym zdaniu. Naprawdę. Tylko prosimy – pozwólcie, żeby nasz głos też był słyszany.

Z wyrazami szacunku,

Przedstawiciele młodego pokolenia, uczniowie z ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach