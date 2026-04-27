Niebezpieczny tydzień w powiecie łukowskim. Strażacy interweniowali 69 razy!

Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Łukowie, ostatni tydzień, od 20 kwietnia – 26 kwietnia, był bardzo pracowity i męczący dla lokalnych strażaków. W tym czasie przeprowadzili aż 69 interwencji na terenie miasta Łukowa i powiatu łukowskiego, z czego aż 44 interwencje w niedzielę 26 kwietnia. Były to głównie wyjazdy związane ze skutkami wichury, m.in. dotyczące zerwanych dachów z różnych budynków. Wcześniej zdarzały się także wypadki i pożary.