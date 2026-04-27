Niebezpieczny tydzień w powiecie łukowskim. Strażacy interweniowali 69 razy!

– Szczególnie niebezpieczna w związku z załamaniem pogody była niedziela 26 kwietnia, podczas której strażacy interweniowali 44 razy. Większość, bo 38 zdarzeń dotyczyło interwencji związanych z silnym wiatrem, który uszkodził mi. in. aż 15 dachów na budynkach, w tym na dwóch budynkach jednorodzinnych, dwóch budynkach wielorodzinnych, nieczynnym łukowskim Kinie Oaza czy Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie. Wiatr dodatkowo zrywał linie wysokiego napięcia oraz powodował wiatrołomy 23 razy. – informuje st. kpt. Paweł Szyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
Ostatni tydzień to także seria niebezpiecznych pożarów. Najbardziej charakterystyczne to:
- 21 kwietnia – pożar hali produkcyjnej w Łukowie, na którym interweniowało 11 pojazdów strażackich i 37 strażaków,
- 23 kwietnia – pożar na terenie składu budowlanego w miejscowości Jamielnik-Kolonia, gmina Stoczek Łukowski, na którym interweniowało 12 pojazdów i 57 strażaków,
- 26 kwietnia – pożar domu jednorodzinnego (pustostanu) w Dąbiu, gmina Łuków, na miejscu 6 pojazdów oraz 30 strażaków.
Podczas tego okresu doszło również do kilku niebezpiecznych zdarzeń na drogach na terenie powiatu, w których interweniowali strażacy:
- 20 kwietnia – zderzenie dwóch samochodów ciężarowych w Gołaszynie, gmina Łuków,
- 21 kwietnia – zderzenie dwóch samochodów osobowych w Jarczewie, gmina Wola Mysłowska,
- 24 kwietnia – zderzenie samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym w Gołąbkach, gmina Łuków.
Jak podkreśla st. kpt. Paweł Szyszkowski, ostatnio mamy niesprzyjającą pogodę pożarową. Niebezpieczna sytuacja hydrologiczna powoduje, że straż odnotowuje kolejne pożary suchych traw oraz coraz więcej pożarów w lasach. Dlatego strażacy apelują do mieszkańców o szczególną ostrożność podczas spędzania czasu na terenach leśnych.