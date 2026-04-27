Wichura spowodowała liczne szkody. Siedleccy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-04-27 8:49

W nocy z soboty na niedzielę i przez całą niedzielę 26 kwietnia silne porywy wiatru spowodowały wiele szkód w Siedlcach i powiecie siedleckim. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Wyjeżdżali głównie do połamanych konarów i powalonych drzew. Były też zerwane dachy, m.in. część poszycia dachu stracił jeden z siedleckich kościołów.

Siedleccy strażacy prowadzili liczne interwencje w związku z wichurą, zerwało dach z jednego z siedleckich kościołów

i

Autor: Facebook, grupa prywatna/ Facebook

– Wczoraj do godz. 18:00 siedleccy strażacy interweniowali 34 razy w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. W ciągu ostatniej doby było już łącznie 47 interwencji, z czego 42 dotyczyły usuwania powalonych drzew z dróg oraz uszkodzonych linii elektroenergetycznych. Trzy interwencje dotyczyły uszkodzonych dachów w budynkach gospodarczych, a jedna – uszkodzenia poszycia dachu w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Monte Cassino w Siedlcach. – poinformował nas kpt. Daniel Czapski, rzecznik Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Na szczęście, w wyniku tych wszystkich zdarzeń nikt nie został poszkodowany.

