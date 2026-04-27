Wichura spowodowała liczne szkody. Siedleccy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy

– Wczoraj do godz. 18:00 siedleccy strażacy interweniowali 34 razy w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. W ciągu ostatniej doby było już łącznie 47 interwencji, z czego 42 dotyczyły usuwania powalonych drzew z dróg oraz uszkodzonych linii elektroenergetycznych. Trzy interwencje dotyczyły uszkodzonych dachów w budynkach gospodarczych, a jedna – uszkodzenia poszycia dachu w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Monte Cassino w Siedlcach. – poinformował nas kpt. Daniel Czapski, rzecznik Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Na szczęście, w wyniku tych wszystkich zdarzeń nikt nie został poszkodowany.