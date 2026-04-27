Ogólnopolskie sukcesy uczniów siedleckiego Ekonomika!

Talenty z Ekonomika

23 kwietnia uczeń Ekonomika - Erwin Majchrowski-Safaryan wziął udział w uroczystej Gali wręczenia nagród XVIl edycji „Olimpiady Talentów – Akademia Księgowego”, która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Do III etapu finałowego XVlI edycji olimpiady zakwalifikowało się 17 uczestników z 12 szkół. Uczeń Ekonomika zajął w tym prestiżowym konkursie 1 miejsce, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia przyszłych kadr ekonomiczno-rachunkowych w ZSP nr 2.

W kwietniu ekonomiści odnieśli również inne nie mniej znaczące sukcesy. 15 kwietnia ten sam Erwin Majchrowski-Safaryan oraz Damian Osiński uczeń klasy 5 technika rachunkowości wzięli udział w etapie centralnym I edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Rachunkowość w biznesie”, organizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie. Hasłem przewodnim Olimpiady w edycji 2025/2026 były „Rzeczowe aktywa trwałe”. Do III etapu centralnego zakwalifikowało się 50 uczestników z całej Polski. Erwin i Damian znaleźli się w pierwszej 10-tce i zostali Laureatami Olimpiady. Sukces tym bardziej cieszy, iż olimpiada jest na prestiżowej liście MEN. Do olimpijskich zmagań przygotowywała uczniów Emilia Buczkowska.

Sukces logistyków

17 kwietnia pięć uczennic z Ekonomika z kierunku technik logistyk: Wiktoria Deląg, Maja Kazimierowska, Aleksandra Przybyłowska, Julita Jastrzębska i Natalia Sadowa wzięło udział w finale I Ogólnopolskiego Turnieju Logistycznego „Z logistyką na TY” organizowanego przez Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Uczennice uplasowały się na miejscach 6,7, 13,14 i 15 i były najliczniejszą grupą spośród 21 finalistów. Sukces w turnieju był poprzedzony sukcesem logistyków w IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu (27 lutego 2026 r.). Wśród finalistów tej, wpisanej na listę MEN olimpiady, znalazły się uczennice siedleckiego Ekonomika Maja Kazimierowska i Wiktoria Deląg z klasy czwartej technika logistyka. Maja Kazimierowska dodatkowo (20 kwietnia) została Laureatką XIV edycji konkursu „Normalizacja i Ja” organizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Temat przewodni tej edycji to „Aktywni z normami". Maja zajęła II miejsce w kategorii esej. Opiekunem merytorycznym logistyków w konkursach i olimpiadach była Elżbieta Replińska - nauczyciel przedmiotów logistycznych.

