XVII Zlot Pojazdów Zabytkowych „Mrowisko” i Rajd Oldtimerów już 14 czerwca w Siedlcach! Sprawdź program imprezy!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-11 17:16

Będą goście specjalni i tradycyjny Rajd Oldtimerów. Już w niedzielę 14 czerwca na Skwerze Leśników Polskich, czyli na terenach zielonych po dawnym amfiteatrze, przy ul. Wiszniewskiego w Siedlcach, odbędzie się XVII Zlot Pojazdów Zabytkowych „Mrowisko”. Na wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej KORBA.

W najbliższą niedzielę 14 czerwca 2026 r. organizatorzy „Mrowiska” zachęcają wszystkich miłośników motoryzacji do przyjazdu do Siedlec na wydarzenie pełne klasycznych samochodów, motocykli i motoryzacyjnych emocji! Bramy Zlotu Pojazdów Zabytkowych w rejonie Skweru Leśników Polskich będą otwarte od godz. 9.00, a oficjalne otwarcie imprezy przewidziano na 10.00. Pojazdy będzie można podziwiać w podziale na dwie strefy – oldtimerów oraz youngtimerów. O godz. 11.00 odbędzie się też tradycyjny Rajd Oldtimerów. Wcześniejsze zapisy nie są wymagane, a udział jest bezpłatny. Będzie sporo atrakcji dla osób w każdym wieku!

– Przewidzieliśmy jak zwykle liczne konkursy dla publiczności i uczestników Zlotu. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa, ponieważ nagrody są bardzo atrakcyjne. Mamy nadzieję, że uda nam się pobić rekord z zeszłego roku, kiedy to teren naszego Zlotu odwiedziło grubo ponad 400 pojazdów! A żeby wyjść naprzeciw również oczekiwaniom nieco młodszej publiczności, która aktywnie jest obecna w mediach społecznościowych, w tym roku zaangażowaliśmy również pewne osoby znane z tego świata do pomocy w organizacji naszego Zlotu. Jednym z głównych prowadzących będzie dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki. Będą nam również pomagali Robert Buczyński, znany pod pseudonimem Buczooo, czy Julia Hebdzyńska z projektu Girls Classic Moto. Oczywiście oprócz tego będzie strefa gastronomiczna i darmowe dmuchańce dla najmłodszych, więc zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nas z całymi rodzinami! – zachęca Michał Szymani, z Siedleckiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki Zabytkowej „Korba”, które organizuje wydarzenie.

W programie „Mrowiska” 2026 m.in.:

  • 🏁 prezentacja zabytkowych pojazdów,
  • 🏍️ klasyczne motocykle i samochody z różnych epok,
  • 🚘 przejazd pojazdów zabytkowych,
  • 🎉 atrakcje dla dzieci i dorosłych,
  • 🎈 bezpłatne dmuchańce dla dzieci,
  • 🍔 strefa gastronomiczna,
  • 🎶 świetna atmosfera dla całych rodzin.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą:

  • Julia z Girls Classic Moto,
  • Adam Kornacki z programu „Automaniak” i TVN Turbo,
  • Robert Buczyński – twórca internetowy prowadzący konto „Buczooo”.

Jak zapewniają organizatorzy, „Mrowisko” to doskonała okazja, aby zobaczyć wyjątkowe perełki motoryzacji, spotkać pasjonatów oraz spędzić niedzielę w niepowtarzalnym klimacie. Impreza na terenach zielonych przy ul. Wiszniewskiego w Siedlcach potrwa do godz. 16.00.

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XVII Zlot Pojazdów Zabytkowych „Mrowisko” i Rajd Oldtimerów już 14 czerwca w Siedlcach!
Autor: Stowarzyszenie KORBA/ Materiały prasowe
Rajd Oldtimerów
Siedlce
Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej
Zlot Pojazdów Zabytkowych Mrowisko