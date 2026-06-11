XVII Zlot Pojazdów Zabytkowych „Mrowisko” i Rajd Oldtimerów już 14 czerwca w Siedlcach! Sprawdź program imprezy!

W najbliższą niedzielę 14 czerwca 2026 r. organizatorzy „Mrowiska” zachęcają wszystkich miłośników motoryzacji do przyjazdu do Siedlec na wydarzenie pełne klasycznych samochodów, motocykli i motoryzacyjnych emocji! Bramy Zlotu Pojazdów Zabytkowych w rejonie Skweru Leśników Polskich będą otwarte od godz. 9.00, a oficjalne otwarcie imprezy przewidziano na 10.00. Pojazdy będzie można podziwiać w podziale na dwie strefy – oldtimerów oraz youngtimerów. O godz. 11.00 odbędzie się też tradycyjny Rajd Oldtimerów. Wcześniejsze zapisy nie są wymagane, a udział jest bezpłatny. Będzie sporo atrakcji dla osób w każdym wieku!

– Przewidzieliśmy jak zwykle liczne konkursy dla publiczności i uczestników Zlotu. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa, ponieważ nagrody są bardzo atrakcyjne. Mamy nadzieję, że uda nam się pobić rekord z zeszłego roku, kiedy to teren naszego Zlotu odwiedziło grubo ponad 400 pojazdów! A żeby wyjść naprzeciw również oczekiwaniom nieco młodszej publiczności, która aktywnie jest obecna w mediach społecznościowych, w tym roku zaangażowaliśmy również pewne osoby znane z tego świata do pomocy w organizacji naszego Zlotu. Jednym z głównych prowadzących będzie dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki. Będą nam również pomagali Robert Buczyński, znany pod pseudonimem Buczooo, czy Julia Hebdzyńska z projektu Girls Classic Moto. Oczywiście oprócz tego będzie strefa gastronomiczna i darmowe dmuchańce dla najmłodszych, więc zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nas z całymi rodzinami! – zachęca Michał Szymani, z Siedleckiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki Zabytkowej „Korba”, które organizuje wydarzenie.

W programie „Mrowiska” 2026 m.in.:

🏁 prezentacja zabytkowych pojazdów,

🏍️ klasyczne motocykle i samochody z różnych epok,

🚘 przejazd pojazdów zabytkowych,

🎉 atrakcje dla dzieci i dorosłych,

🎈 bezpłatne dmuchańce dla dzieci,

🍔 strefa gastronomiczna,

🎶 świetna atmosfera dla całych rodzin.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą:

Julia z Girls Classic Moto,

Adam Kornacki z programu „Automaniak” i TVN Turbo,

Robert Buczyński – twórca internetowy prowadzący konto „Buczooo”.

Jak zapewniają organizatorzy, „Mrowisko” to doskonała okazja, aby zobaczyć wyjątkowe perełki motoryzacji, spotkać pasjonatów oraz spędzić niedzielę w niepowtarzalnym klimacie. Impreza na terenach zielonych przy ul. Wiszniewskiego w Siedlcach potrwa do godz. 16.00.