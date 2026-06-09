„Siedlecki Węzeł Kolejowy” – nowa wystawa Archiwum Państwowego w Siedlcach

POSŁUCHAJ więcej o nowej wystawie Archiwum Państwowego w Siedlcach pt. Siedlecki Węzeł Kolejowy:

– Wystawa składa się z 16 plansz, na 13 ukazano chronologicznie poszczególne etapy powstawania linii kolejowych w Siedlcach, poczynając od kolei warszawsko-terespolskiej, później Siedlce-Małkinia, Siedlce-Bałagoje, następnie udział kolejarzy we wszystkich ważnych wydarzeniach historycznych, poczynając od roku 1905, następnie I Wojna Światowa, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojna polsko-bolszewicka i okres międzywojenny, ze szczególnym zaznaczeniem działań kolejarzy i ich rodzin dla miasta. – mówi dr Rafał Dmowski, dyrektor Archiwum Uniwersytetu w Siedlcach i autor scenariusza tej ekspozycji.

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Podsumowując, wystawa pt. „Siedlecki węzeł kolejowy” dotyczy historii siedleckiej kolei w latach 1866-1945. ilustrowana jest skanami dokumentów, zdjęć i pocztówek, pochodzących ze zbiorów zarówno instytucji państwowych, m.in. Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Narodowej Polona, Stacji Muzeum, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim, jak i zbiorów prywatnych, m.in. Adama Krzeskiego, Artura Soszyńskiego, Rafała Dmowskiego.

W uroczystym otwarciu ekspozycji wzięła udział młodzież z IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, która przygotowała pokaz słowno-muzyczny. Uczniowie zagrali na gitarze i oboju, a uczennice zaprezentowały wiersze znanych poetów, tematycznie związane z koleją.

– Liczymy, że w przyszłości uda nam się wydrukować, opracować wydawnictwo, może nie tyle powystawowe, co znacznie szersze niż materiały prezentowane na wystawie, bo tych materiałów jest znacznie więcej. A ci, którzy nie mają możliwości pofatygować się do Archiwum, mogą tę wystawę obejrzeć na naszej stronie internetowej w wersji elektronicznej. – zachęca Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach.

W siedzibie Archiwum ekspozycję będzie można oglądać do końca listopada 2026 roku. Więcej na jej temat można usłyszeć w załączonym nad tekstem materiale dźwiękowym.