W ogólnopolskim Rankingu Uczelni Wyższych Fundacji Work & Science Uniwersytet w Siedlcach uzyskał w 2026 roku łączny wynik 45,69 pkt, co zapewniło mu 59. miejsce. Ranking uwzględniał sześć wskaźników związanych z działalnością naukową i potencjałem badawczym, obejmujących m.in. publikacje naukowe, cytowania na świecie, działalność doktorancką oraz efektywność instytucjonalną.

Najmocniejszą stroną siedleckiego Uniwersytetu okazała się efektywność instytucjonalna (65,30 pkt) oraz publikacje w Top 1% najbardziej prestiżowych czasopism naukowych (23,35 pkt).

Osiągnięty wynik plasuje Uniwersytet w Siedlcach w gronie uczelni skutecznie konkurujących z ośrodkami akademickimi z największych polskich miast. W rankingu Uniwersytet w Siedlcach wyprzedził szereg uczelni wyższych z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Bielska-Białej i Bydgoszczy.

Źródło: inf. pras. UwS