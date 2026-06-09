Uniwersytet w Siedlcach na wysokim 59. miejscu w Rankingu Polskich Uczelni Fundacji Work & Science

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-09 14:42

Uniwersytet w Siedlcach został sklasyfikowany na 59. miejscu w ogólnopolskim Rankingu Uczelni Wyższych 2026 przygotowanym przez Work & Science Forum. W zestawieniu uwzględniono 101 uczelni publicznych i niepublicznych, wyłonionych spośród 460 szkół wyższych działających w Polsce.

Uniwersytet w Siedlcach

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Autor: Monika Półbratek Rektorat UwS w Pałacu Ogińskich

W ogólnopolskim Rankingu Uczelni Wyższych Fundacji Work & Science Uniwersytet w Siedlcach uzyskał w 2026 roku łączny wynik 45,69 pkt, co zapewniło mu 59. miejsce. Ranking uwzględniał sześć wskaźników związanych z działalnością naukową i potencjałem badawczym, obejmujących m.in. publikacje naukowe, cytowania na świecie, działalność doktorancką oraz efektywność instytucjonalną.

Najmocniejszą stroną siedleckiego Uniwersytetu okazała się efektywność instytucjonalna (65,30 pkt) oraz publikacje w Top 1% najbardziej prestiżowych czasopism naukowych (23,35 pkt).

Osiągnięty wynik plasuje Uniwersytet w Siedlcach w gronie uczelni skutecznie konkurujących z ośrodkami akademickimi z największych polskich miast. W rankingu Uniwersytet w Siedlcach wyprzedził szereg uczelni wyższych z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Bielska-Białej i Bydgoszczy.

Źródło: inf. pras. UwS

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