CARSED zaprasza na Wielki Piknik Rodzinny w miejscowości Stojadła!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-11 16:39

Tegoroczny Wielki Piknik Rodzinny CARSED już w sobotę 13 czerwca, w godz. 10.00-15.00! Tym razem impreza odbędzie się w okolicy Mińska Mazowieckiego, w miejscowości Stojadła. Organizatorzy świętują w tym roku 30-lecie działalności, więc zaplanowali mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie można z nich skorzystać bezpłatnie.

Wielki Finał Wakacji z CARSED w Siedlcach
Autor: M. Szewczuk W sobotę (30 sierpnia) w Siedlcach odbył się Wielki Finał Wakacji z CARSED - był to rodzinny piknik, łączący pasję do motoryzacji z troską o środowisko i promocją zdrowego stylu życia.

Jeśli szukacie pomysłu na tę sobotę, to koniecznie wpadnijcie do nas na Wielki Piknik Rodzinny w miejscowości Stojadła. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Będzie coś do zjedzenia, konkursy, pokazy i przede wszystkim świetna rodzinna atmosfera. A że w tym roku obchodzimy 30-lecie Carsed, to mamy naprawdę wiele powodów do świętowania. Widzimy się w sobotę, 13 czerwca od godziny 10.00 przy ulicy Warszawskiej 84 w miejscowości Stojadła. Wstęp jest wolny, więc zabierajcie rodzinę, znajomych i wpadajcie do nas! Zapraszam Was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia! – zachęca Natalia Bartoszewska z Carsedu.

W programie wydarzenia przewidziane są m.in.:

  • atrakcje i animacje dla dzieci,
  • dmuchańce, malowanie twarzy i gry terenowe,
  • pokazy Straży Pożarnej i działania promujące bezpieczeństwo,
  • konkursy i aktywności dla całych rodzin,
  • strefa edukacyjna i pokazy nowoczesnych technologii,
  • prezentacja nowoczesnych rozwiązań związanych z elektromobilnością,
  • strefy partnerów Carsed, związanych z modą, lifestylem i lokalnymi inicjatywami,
  • pokazy sportowe i warsztaty,
  • turniej siatkówki plażowej,
  • strefa gastronomiczną z grillem, napojami i słodkościami.

– Wydarzenie tworzymy przede wszystkim z myślą o lokalnej społeczności – rodzinach, dzieciach, młodzieży i mieszkańcach regionu, którzy chcą spędzić wspólnie czas w dobrej atmosferze, skorzystać z atrakcji i po prostu pobyć razem. Jako firma obecna na rynku od 30 lat chcemy angażować się w inicjatywy, które mają realną wartość dla mieszkańców. Dlatego nasz piknik będzie połączeniem rodzinnej rozrywki, edukacji, nowoczesnych technologii oraz inspiracji związanych z motoryzacją i współczesnym stylem życia. – wyjaśnia Natalia Bartoszewska.

Wydarzenie będzie otwarte, nowoczesne, a także – jak zapowiadają organizatorzy – angażujące i w pełni bezpłatne dla uczestników. Sobotni event ma być nie tylko formą rozrywki, ale również okazją do edukacji, integracji i promocji ciekawych inicjatyw lokalnych.

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piknik rodzinny
za darmo
impreza
dla dzieci
powiat miński
Wielki Piknik Rodzinny Carsed