CARSED zaprasza na Wielki Piknik Rodzinny w miejscowości Stojadła!

– Jeśli szukacie pomysłu na tę sobotę, to koniecznie wpadnijcie do nas na Wielki Piknik Rodzinny w miejscowości Stojadła. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Będzie coś do zjedzenia, konkursy, pokazy i przede wszystkim świetna rodzinna atmosfera. A że w tym roku obchodzimy 30-lecie Carsed, to mamy naprawdę wiele powodów do świętowania. Widzimy się w sobotę, 13 czerwca od godziny 10.00 przy ulicy Warszawskiej 84 w miejscowości Stojadła. Wstęp jest wolny, więc zabierajcie rodzinę, znajomych i wpadajcie do nas! Zapraszam Was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia! – zachęca Natalia Bartoszewska z Carsedu.
W programie wydarzenia przewidziane są m.in.:
- atrakcje i animacje dla dzieci,
- dmuchańce, malowanie twarzy i gry terenowe,
- pokazy Straży Pożarnej i działania promujące bezpieczeństwo,
- konkursy i aktywności dla całych rodzin,
- strefa edukacyjna i pokazy nowoczesnych technologii,
- prezentacja nowoczesnych rozwiązań związanych z elektromobilnością,
- strefy partnerów Carsed, związanych z modą, lifestylem i lokalnymi inicjatywami,
- pokazy sportowe i warsztaty,
- turniej siatkówki plażowej,
- strefa gastronomiczną z grillem, napojami i słodkościami.
– Wydarzenie tworzymy przede wszystkim z myślą o lokalnej społeczności – rodzinach, dzieciach, młodzieży i mieszkańcach regionu, którzy chcą spędzić wspólnie czas w dobrej atmosferze, skorzystać z atrakcji i po prostu pobyć razem. Jako firma obecna na rynku od 30 lat chcemy angażować się w inicjatywy, które mają realną wartość dla mieszkańców. Dlatego nasz piknik będzie połączeniem rodzinnej rozrywki, edukacji, nowoczesnych technologii oraz inspiracji związanych z motoryzacją i współczesnym stylem życia. – wyjaśnia Natalia Bartoszewska.
Wydarzenie będzie otwarte, nowoczesne, a także – jak zapowiadają organizatorzy – angażujące i w pełni bezpłatne dla uczestników. Sobotni event ma być nie tylko formą rozrywki, ale również okazją do edukacji, integracji i promocji ciekawych inicjatyw lokalnych.