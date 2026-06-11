CARSED zaprasza na Wielki Piknik Rodzinny w miejscowości Stojadła!

– Jeśli szukacie pomysłu na tę sobotę, to koniecznie wpadnijcie do nas na Wielki Piknik Rodzinny w miejscowości Stojadła. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Będzie coś do zjedzenia, konkursy, pokazy i przede wszystkim świetna rodzinna atmosfera. A że w tym roku obchodzimy 30-lecie Carsed, to mamy naprawdę wiele powodów do świętowania. Widzimy się w sobotę, 13 czerwca od godziny 10.00 przy ulicy Warszawskiej 84 w miejscowości Stojadła. Wstęp jest wolny, więc zabierajcie rodzinę, znajomych i wpadajcie do nas! Zapraszam Was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia! – zachęca Natalia Bartoszewska z Carsedu.