Powiat siedlecki: Nowoczesny fotoradar został zamontowany na DK63 w Mościbrodach!

Nowy fotoradar w powiecie siedleckim

Najnowszy fotoradar na drodze krajowej nr 63 stanął na terenie gminy Wiśniew, w miejscowości Mościbrody. W ciągu ostatnich dni został już odpowiednio oznaczony, więc kierowcy na pewno go nie przegapią. Jak wygląda, można zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

Takie urządzenia są instalowane w całym kraju i mają na celu nie tylko walkę z nadmierną prędkością. Ich celem będzie też monitorowanie innych niebezpiecznych zachowań na drodze.

Dlaczego fotoradarów przybywa?

Decyzje o lokalizacjach dla nowych urządzeń tego typu zapadają po analizach, które przeprowadza GITD we współpracy z Policją i GDDKiA. Instytucje i służby biorą pod uwagę zwłaszcza statystyki wypadków, liczbę ofiar czy bliskość szczególnie niebezpiecznych miejsc, narażonych na różnego rodzaju zdarzenia drogowe, takich jak szkoły czy przejścia dla pieszych. Budowa nowych fotoradarów w Polsce i w regionie, realizowana dzięki pieniądzom z KPO, ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, poruszających się w ruchu drogowym.

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Nowoczesny fotoradar batem na piratów drogowych

Najnowsze modele fotoradarów to prawdziwi pogromcy piratów drogowych. Mają bardzo szeroki zakres pomiaru i są w stanie zarejestrować prędkość pojazdów, które poruszają się z szybkością od 30 do 220 km/h. Ważna jest także możliwość monitorowania jednocześnie kilku pasów ruchu. Co więcej, wykonują zdjęcia w dobrej jakości niezależnie od pory dnia i monitorują także inne wykroczenia drogowe: potrafią wykryć przejazd na czerwonym świetle czy ignorowanie obowiązku zatrzymania się przed zieloną strzałką. Są w stanie wyłapać nawet to, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na pasach! Nowoczesny system może też automatycznie rozpoznać rodzaj pojazdu i odczytać jego tablice rejestracyjne. Może zarejestrować nawet dwa różne wykroczenia na sekundę.

Limity prędkości w Polsce

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

na autostradach – do 140 km/h,

na drogach ekspresowych dwujezdniowych – do 120 km/h,

na drogach ekspresowych jednojezdniowych – do 100 km/h,

na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 100 km/h,

na pozostałych drogach – do 90 km/h,

na drogach w terenie zabudowanym – do 50 km/h,

na drogach w strefie zamieszkania – do 20 km/h.

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości?

do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł

od 11 km/h do 15 km/h – 100 zł

od 16 km/h do 20 km/h – 200 zł

od 21 km/h do 25 km/h – 300 zł

od 26 km/h do 30 km/h – 400 zł

ponad 30 km/h – 800 zł

ponad 40 km/h – 1000 zł

ponad 50 km/h – 1500 zł

ponad 60 km/h – 2000 zł

ponad 70 km/h – 2500 zł.

Źródła informacji: brd24.pl, canard.gitd.gov.pl