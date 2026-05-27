Hiszpan pędził mustangiem w terenie zabudowanym. Stracił prawo jazdy i zapłacił wysoki mandat!

Magdalena Szewczuk
2026-05-27 9:56

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach zatrzymali do kontroli 48-letniego obywatela Hiszpanii kierującego Fordem Mustangiem, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 91 km/h na obszarze zabudowanym.

- 23 maja około godziny 16:15 na terenie gminy Sarnaki, policjanci z łosickiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Fordem, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał aż 141 km/h. Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Hiszpanii. Za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym aż o 91 km/h został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 500 zł. Ponadto, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy- informuje asp. Emilia Matejczuk z KPP w Łosicach.

