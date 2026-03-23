Powiat garwoliński: 73-latek jechał w terenie zabudowanym z prędkością 118 km/h!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-23 21:01

W sobotę 21 marca przed godz. 9.00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie prowadzili pomiar prędkości na ul. Akacjowej w Rudzie Talubskiej. Funkcjonariusze natychmiast zwrócili uwagę na rozpędzone Volvo, którego kierowca znacząco przekroczył prędkość dopuszczalną w terenie zabudowanym.

Powiat garwoliński: 73-latek jechał w terenie zabudowanym z prędkością 118 km/h!

Autor: KPP Garwolin/ Materiały prasowe

– Za kierownicą jadącego z prędkością 118 km/h pojazdu siedział 73-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. W związku ze znacznym przekroczeniem obowiązującej prędkości, policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, nakładając na niego grzywnę w wysokości 2000 złotych i 14 punktów karnych. – informuje podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Mundurowi przypominają, że od 3 marca weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego, związane z nadzorem nad prędkością. W ich świetle można zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Dotyczy to również przekroczenia prędkości poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych.

