Powiat garwoliński: 73-latek jechał w terenie zabudowanym z prędkością 118 km/h!

– Za kierownicą jadącego z prędkością 118 km/h pojazdu siedział 73-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. W związku ze znacznym przekroczeniem obowiązującej prędkości, policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, nakładając na niego grzywnę w wysokości 2000 złotych i 14 punktów karnych. – informuje podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Mundurowi przypominają, że od 3 marca weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego, związane z nadzorem nad prędkością. W ich świetle można zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Dotyczy to również przekroczenia prędkości poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych.